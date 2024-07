Świat wokół ciebie nieustannie się zmienia, dlatego jeśli chcesz być trendy, starasz się za tymi zmianami nadążać. To samo warto zrobić z nawykami, zwłaszcza jeśli wyrobienie nowych może dać ci lepsze samopoczucie, przynieść korzyść domowemu budżetowi i jest dobre dla środowiska. To właśnie zyskasz dzięki nowym, rewolucyjnym płynom do płukania. Dzięki nim twoje ubrania będą pachnieć jak nigdy przedtem!

Płyn do płukania Lenor Fresh Air Effect

Doceniasz nowe, wygodniejsze i wdzięczniejsze fasony spodni i sukienek, stawiasz na nowoczesne, komfortowe materiały, z których robi się dziś sportowe buty. Zamieniasz stare torebki na takie, które bardziej pasują do twojego obecnego stylu życia, bo są bardziej eleganckie albo pojemniejsze. Dlaczego więc miałabyś się trzymać używanych od lat płynów do płukania tkanin, skoro możesz sięgnąć po nowsze, lepiej pachnące, wydajniejsze i bardziej eko?

Jeśli zamienisz płyn do płukania tkanin starego typu na nowoczesny i bardziej skoncentrowany produkt nowej, rewolucyjnej linii Lenor – Fresh Air Effect, twoje ubrania będą pachnieć piękniej niż kiedykolwiek dotąd, wydasz mniej pieniędzy, a przy okazji zrobisz coś dla Ziemi.

Dzięki płynom linii Lenor Fresh Air Effect twoje ubrania będą pachniały tak, jakby w słoneczny dzień suszyły się w ogrodzie. Stanie się tak nawet wówczas, jeśli tak naprawdę rozwiesiłaś je po praniu w maleńkiej łazience bez okna. Co więcej, ten zapach utrzyma się wyjątkowo długo.

Stawiamy dolary przeciwko orzechom, że otulająca cię delikatna, rześka, a zarazem pełna ciepła chmurka sprawi, że będziesz czuć się świetnie – wszak nie od dziś wiadomo, że zapachy wpływają na nasz nastrój bardziej niż cokolwiek innego.

Linia Lenor Fresh Air Effect ma 3 warianty zapachowe:

Fresh Wind – wyrazisty, świeży zapach tkanin suszących się na słońcu. Jego sercem są nuty mandarynki, ozonu, galbanum i białej róży, a także skórki arbuza i liści fiołka.

Pink Blossom – pełen energii zapach o kuszących, owocowych nutach jabłka i różowego melona, a także frezji, konwalii majowej.

Summer Breeze – kojarzący się z powietrzem znad łąk zapach o nutach cytrusów, jaskrów i heliotropów, a także zapachu drewna i egzotycznej fasolki tonka.

Cena: 15,99/840 ml i 11,99 zł/504 ml

Niezależnie od tego, na który z tych zapachów się zdecydujesz, twój wybór będzie trafny: każdy z nich kojarzy się ze słońcem, wiatrem, przestrzenią, lekkością i relaksem na łonie natury.

Ekologiczne opakowania płynu do płukania Lenor Fresh Air Effect

Produkty linii Lenor Fresh Air Effect to najbardziej skoncentrowane płyny do płukania tkanin, jakie są dostępne na polskim rynku. By twoje bluzki, spodnie i inne części garderoby (a także pościel, ręczniki itd.) pięknie pachniały, wystarczy dodać do prania zaledwie 14 ml, a to mniej niż mieści się w zwykłej łyżce! To oznacza, że wydasz na płyn do płukania mniej pieniędzy i będziesz mogła kupować go rzadziej. Jest wyjątkowo wydajny: 1 opakowanie o pojemności 840 ml wystarczy ci na 60 prań!

Sięgając po superskoncentrowany produkt, zrobisz także coś dobrego dla naszej tonącej w śmieciach planety: taka formuła oznacza mniej plastikowych butelek (w porównaniu do opakowań standardowych płynów do płukania zużywa się na nie o 25% mniej tworzywa) i mniej obciążający środowisko transport (żeby taki płyn przewieźć do sklepów, potrzeba o 60% mniej ciężarówek).

Last but not least warto dodać, że opakowania płynów do płukania linii Lenor Fresh Air Effect są zrobione w 100% z plastiku pochodzącego z recyclingu, bez grama odpadów produkcyjnych i przy użyciu wyłącznie energii odnawialnej. Po zużyciu mogą zostać ponownie przetworzone i w ten sposób – zamiast trafić na wysypiska czy do oceanów – uzyskać nowe życie.

To jak? Przewietrzysz swoją garderobę? Spróbuj! Zyskasz na tym ty i twój portfel, a przy okazji także Ziemia!

Materiał powstał z udziałem marki Lenor