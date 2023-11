Chyba przyzwyczailiśmy się już do tego, że każda stylizacja Magdy Mołek jest dopracowana do perfekcji, a fani prezenterki chcą ubierać się tak jak ona. I jeśli pomyślimy o jesiennych trendach na 2019 rok, to wystarczy spojrzeć na najnowszy outfit gwiazdy i wszystko już wiemy. Absolutnie do naśladowania.

Magda Mołek w jesiennym płaszczu i sukience z Reserved

Tak, Magda Mołek zawsze wygląda świetnie; nie, nie kosztuje to milionów monet ;) Ostatnią jej stylizację, którą pokazała na Instagramie, śmiało można skopiować!

Na zdjęciu Miłosza Rebesia gwiazda zaprezentowała się w pięknym, miętowym płaszczu w kratę marki Reserved. Długi płaszcz jest uszyty z grubej tkaniny typu boucle z wełną, ma swobodny fason, obniżoną linię ramion oraz zapięcie na dwurzędowe guziki. Kosztuje 599,99 zł. To spora inwestycja, ale jesteśmy pewni, że nie wyjdzie on z mody przez długie lata!

Ale naszą uwagę zwróciła również sukienka ze stójką, w podobnym kolorze, także z Reserved. Sukienka ma swobodny fason okalający sylwetkę, uszyta jest ze strukturalnej dzianiny o welurowym wykończeniu. Idealna na wiele okazji! Cena: 199 zł.

Jak Wam się podoba ta stylizacja?