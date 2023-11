Masz ochotę na dużą zmianę? Wiadomo, najlepiej zacząć od fryzury ;). Idź na całość i obetnij włosy na krótko! Krótkie fryzury są teraz bardzo modne - i jak zawsze superwygodne, zwłaszcza latem. Jaką wybrać? Radzimy!

Reklama

Krótkie fryzury modne wiosną 2019

Najmodniejszy trend to przede wszystkim pixie, czyli krótka fryzura z grzywką. Była modna w latach 60. i właśnie wróciła. I to z pompą! Pojawiała się na wielu wybiegach, a na niektórych królowała - tak było np. u Prady. Konkurencję robią jej włosy obcięte na zapałkę, a także fryzury nawiązujące formą do tych z lat 80. Możesz nosić je gładkie, punkowo nastroszone, ułożone w loki lub… nawet nieco za długie. O szczegółach dowiesz się z naszej galerii!