Pierwszy lipcowy wieczór 2020 roku zapisał się w historii polskich pokazów mody jako inicjalny pokaz online. Duet projektantów MMC Studio, Ilona Majer i Rafał Michalak, jako pierwsi w Polsce, odważyli się pokazać swoją kolekcję AW 20/21 w formie videopokazu.

Reklama

W letni wieczór wszyscy miłośnicy mody mogli obejrzeć premierę pokazu w sieci. Reżyserem nowej formy była Kasia Sokołowska, która od wielu lat współpracuje z MMC i reżyseruje wszystkie pokazy projektantów. W warszawskim Studio LAS powstało modowe dzieło w innym wymiarze, przepełnione artystyczna wrażliwością i dopracowane w każdym szczególe. Dzięki technologii udało się zrealizować pomysły, które już od dawna były w artystycznych głowach duetu MMC i Kasi Sokołowskiej. Kasi, która jest również autorem scenariusza i choreografii, zależało na uchwyceniu emocji pokazu mody, który jako konwencja prezentacji mody ma swój język i poetykę. Jest mu bliżej do performance, teatru niż filmu modowego. Kluczowa była umowna, ale zamknięta w pewnych ramach przestrzeń, niczym scena czy wybieg oraz choreografia, która „dzieje się” w czasie rzeczywistym, nie jest tylko montażową figurą.

MMC STUDIO AW 20/21 from MMC STUDIO on Vimeo.

Projekt został zrealizowany we współpracy ze znakomitą ekipą: fotograf mody – Aldoną Karczmarczyk, stylistką - Agnieszką Ścibior, operatorem Kubą Kossakiem oraz scenograf Anną Witko. Na planie spotkały się osobowości wyjątkowe, artyści wrażliwi na sztukę i modę.

Duet MMC dzięki pandemii i domowej izolacji znalazł czas na dopracowanie najmniejszego detalu w każdej z sylwetek. Zamiast kolekcji rozbudową jak zazwyczaj (50-60 sylwetek) postawili na 25 sylwetek. Bardziej niż kiedykolwiek każda z sylwetek pokazuje DNA marki MMC - nonszalancje w mieszaniu stylu sportowego z eleganckim. Królują połączenia sportowych, nylonowych tkanin ze 100% kaszmirem. Jak przystało na duet MMC jest monochromatycznie ale pojawiły się mocne kolory jak róż amarantowy, soczysta zieleń czy srebro. Świadomość, że pokaz będzie rejestrowany wzmocnił potrzebę na kolor, który lepiej prezentuje się w kamerze. Niezwykle istotna była również szlachetność tkanin. Jedwabne kolorowe suknie w zestawieniu z czarnymi oversizowymi marynarkami niesamowicie ożywiły zarejestrowany obraz.

Co roku duet MMC zaskakuje nowością tkaninową ale pandemiczny czas dużo zmienił. Odcięcie od włoskich dostawców początkowo sparaliżowało tak ogromnych miłośników tkanin jakimi są Ilona i Rafał. Pasja do materiałów i kupowanie ich na potęgę okazały się w tej sytuacji strzałem w dziesiątkę. Ta kolekcja jest wyjątkowa, jak i czasy w których powstała. W swoich zapasach magazynowych Projektanci znaleźli prawdziwe perełki, obłędne materiały, które wcześniej nie miały swojego momentu, a teraz zostały odkryte na nowo. Na przykład nylon do którego podchodzili wcześniej kilka razy, a dopiero teraz zadziałał – każda tkanina musi mieć swój czas.

Zobacz także

Duet powrócił do swoich początków czyli projektów z połowy lat 90-tych, ale potraktował je w sposób bardzo nowoczesny. Może podświadomie chciał zacząć od „nowego-starego początku”. W kolekcji AW 20/21 zobaczymy odmienioną klasykę, mocno wydłużone sylwetki, marynarki w kolano, wysokie talie i zabawy sylwetką np. skracanie proporcji góry do wysokich stanów i okrywanie dużymi, charakterystycznymi marynarkami. Unisex czyli uniwersalność ubrań jest dla MMC czymś niezwykle naturalnym. To znak czasu i szacunku dla człowieka. W nowej kolekcji występują specjalne konstrukcje na sylwetki kobiece, ale niezmiennie króluje oversize.

Nieprzypadkowo w pokazie występują modele-bliźniacy, którzy zarówno w ubraniu męskim, jak i sukience wyglądają pięknie. „Interesuje nas człowiek” – to hasło, duet MMC, powtarza przy każdej możliwej okazji. Dziewczyna w męskim garniturze to znak rozpoznawczy MMC – wieloletnia przyjaciółka projektantów Kasia Sokołowska od zawsze nosi ich garnitury, niezależnie od transformacji w modzie. Czuje się i wygląda w nich wspaniale.

Puchówki, tak charakterystyczne dla MMC, w tej kolekcji są z nowoczesnej, technicznej tkaniny odbijającej światło. Króluje czerń i biel, ale pojawiają się też odblaski. Dodatkowo kurtki mają hafty 3D, które wyróżniają i identyfikują markę na modowym rynku.

Dużą wagę przywiązano do stylizacji, za którą od kilku sezonów odpowiada Agnieszka Ścibior. Sylwetkom nie zabrakło wyjątkowego wykończenia w postaci biżuterii. Marka Apart zapewniła autorskie projekty firmy Elixa, dodając blasku każdej z modelek. Dodatkowym elementem, mającym dodać sylwetkom mocniejszego wydźwięku, były fryzury, których podjęła się marka SEBASTIAN Professional. Styliści zadbali nie tylko o stylizacje, ale również o pielęgnację włosów modelek, która niepodważalnie wpłynęła na efekt końcowy. O ile włosy stanowiły mocny akcent, tak makijaż stał się tłem do kolekcji.

Reklama

Na backstage’u na całą ekipę czekały słodkie przekąski Ferrero Duplo - chrupiący wafelek z delikatnym kremem orzechowym, oblany wyśmienitą mleczną czekoladą.Wodę dostarczyła Cisowianka, właściciel marki premium, Perlage. Trudno jest porównać te dwie jakości pokazowe – pokaz tradycyjny i pokaz online. Dla duetu MMC oba dają ogromną satysfakcję. Emocje wywołują łzy wzruszenia twórców i odbiorców. Ten pierwszy pokaz online jest spełnieniem artystycznych marzeń, Performancem i realizacją, której nigdy nie zapomną.