Do jakiej biżuterii i stroju założyć pierścionek z ametystem?

Dobór biżuterii do stylizacji, ale i łączenie kosztowności, które pochodzą z różnych kompletów, jest dla kobiety trudnym zadaniem. Pierścionek z ametystem, który ma kolor od jasnowrzosowego po ciemnopurpurowy, powinien pasować do stroju oraz do kolczyków i naszyjnika, jeśli kobieta jednocześnie nosi te elementy biżuterii.