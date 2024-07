Na warszawskiej premierze nowego filmu o Bondzie zatytułowanego „Spectre” pojawiła się Małgorzata Socha. Aktorka przygotowała na tę okazję bardzo efektowną stylizację. Składały się na nią aksamitny golf, futrzana kamizelka i czarna spódnica ozdobiona złotą nitką - wszystko z kolekcji Łukasza Jemioła. Uwagę przykuwały wybrane przez gwiazdę dodatki: czarne wysokie kozaki Gianvito Rossi, a przede wszystkim klasyczna torebka Chanel na łańcuszku. Ceny takich torebek zaczynają się od 8 tysięcy złotych. Czy myślicie, że to dobra inwestycja? Jak Wam się podoba kreacja Małgorzaty Sochy? Hot or Not?!

Małgorzata Socha na premierze „Spectre”

Gwiazda zdecydowała się na jeden duży pierścionek marki Artelioni/Apart

Aktorka wystąpiła w zestawie z kolekcji Łukasza Jemioła. Hot or Not?

Najbardziej pożądana torebka świata... Chanel:)

