12 półmatowych pomadek It-Colour i osiem różnych etui - oto zupełnie nowa kolekcja Rouge G de Guerlain. Pierwszy raz możesz spersonalizować swoją szminkę!

Szminki Rouge G de Guerlain

Nowe pomadki Guerlain to nowe stylowe akcesoria, które upiększają nie tylko usta, ale i uzupełniają styl każdej kobiety. Osiem nowych etui zaprojektowanych przez paryskiego jubilera Lorenza Baumera ma wibrujące kolory (do wyboru m.in. niebieski, szmaragdowy, musztardowy, czerwony, biały...), a także skórzane wykończenia i podwójne lusterka. Do tego aż 12 promiennych odcieni pomadek o półmatowym wykończeniu: od kolorów nude, przez nasycone róże, czerwienie i oranże, aż po eleganckie brązy. A dzięki olejowi z czarnuszki, znanemu już od czasów faraonów, nie tylko upiększają one usta, ale i je pielęgnują!

Etui i pomadki kupować można osobno, tworząc indywidualne, spersonalizowane akcesoria dla urody i… podkreślenia swojego stylu! Oprawki kosztują 99 zł, a wkłady 154 zł.

Mat. prasowe