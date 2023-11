Nowa woda perfumowana Versace Eros Flame to zapach stworzony do uwodzenia. Miej się więc na baczności… albo kup go ukochanemu!

Eros w ogniu

Jak pachnie Eros ogarnięty miłosną gorączką? Kusząco! Versace łączy kontrasty: w kompozycji przeplatają się nuty zimne i gorące oraz słodkie i pikantne. Świeże i soczyste cytrynę, mandarynkę i gorzką pomarańczę rozgrzewa czarny pieprz z Madagaskaru i aromatyczny dziki rozmaryn. Potem wyczuwalne są geranium i róże, aż w końcu nuty drzewne: cedr z Teksasu, paczula, haitański wetiwer i drzewo sandałowe. Wykończenie zapachu stanowią akord górskiego mchu dębowego, bobu tonka i wanilii.

Woda perfumowana w eleganckim, czerwonym flakonie zdobionym emblematyczną meduzą Versace oraz motywem greckim kosztuje 222 zł/30 ml, 304 zł/50 ml lub 396 zł/100 ml.