Absolut kwiatów pomarańczy, goździki, drzewo cedrowe z gór Atlas, piżmo i tonka - tak pachnie Tonka 25, najnowsza premiera zapachowa alternatywnej marki Le Labo. Nie można się w niej nie zakochać!

Poprzednią nowość - The Noir 29, wprowadziliśmy trzy lata temu, w końcu należymy do nurtu slow perfumery... Tonka 25 to osobliwy zapach, którego tworzenie zajęło nam duuużo czasu. Ale wierzymy, że warto było na niego czekać i pracować nad nim tak długo - mówią o nim jego twórcy, Eddie Roschi i Fabrice Penot.