Jeśli od lat używasz tych samych perfum i zawsze ze strachem sprawdzasz, czy nie przestano ich produkować, najwyższy czas na zmianę.

Nieustannie dojrzewasz, zmieniasz się, zdobywasz doświadczenie. Zmieniać powinien się także zapach, który wokół siebie roztaczasz. I choć od rozpoczęcia nowego roku minęło już kilka tygodni i teoretycznie czas postanowień noworocznych mamy już za sobą, nigdy nie jest za późno na pozytywną metamorfozę. Walentynki to doskonały moment, by na nowo oczarować swojego ukochanego, a także rozkochać się samej w siebie. Dlatego właśnie perfumy to prezent idealny. Na które się zdecydować? Postaw na coś zmysłowego, sensualnego i… modnego! Przeczytaj, jakie kategorie zapachów są w tym sezonie na topie i sprawdź, gdzie je znaleźć.

Jakie perfumy wybrać? - miniporadnik

Uwielbiasz świeże, ale też nieco surowe aromaty, które nawiązują do natury? Zawsze wiesz, czego chcesz i lubisz zwracać na siebie uwagę? Zapachy z kategorii szyprowych i drzewnych są dla Ciebie stworzone. Szukaj perfum, które w swoim składzie mają np. mech, cytrusy, piżmo, czy bergamotkę.

W tym sezonie bez problemu perfumy dla siebie znajdą miłośniczki zapachów orientalnych. Te niezwykle energetyczne aromaty są aktualnie bardzo modne i do tego cechuje je wyjątkowa trwałość. Jakie składniki należą do tej kategorii? Np. wanilia, jaśmin i sandałowiec.

Jeśli cenisz nowoczesną elegancję nie tylko w ubiorze, to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość: ponadczasowe aromaty kwiatowe są cały czas na topie. Takie perfumy będą świetnie pasowały nie tylko do romantyczek, ale i do silnych kobiet. Połączenie kwiatów (np. jaśminu, konwalii, róży) z zapachami korzennymi i/lub zielonymi (np. rozmaryn, lawendy) da niezwykle wyrafinowany, ale też nowoczesny efekt!

Obok tegorocznych trendów nie mogła przejść obojętnie marka Gucci. Najnowsza wersja zapachu Gulity to zamknięte w eleganckim flakonie perfumy, które są zmysłowym połączeniem najmodniejszych kategorii tego sezonu.

Celebracja wyzwolenia trwa

Gucci Gulity to już zapach kultowy. Od lat ceniony przez nowoczesne kobiety i mężczyzn, którzy lubią wychodzić poza utarte schematy, nie boją się wyzwań, są zdecydowani oraz otwarci na nowe doświadczenia i przeżycia.

Połączenie kwiatów, drzew, roślin i owoców z domieszką przypraw korzennych doskonale komponuje się z mocną osobowością i potrzebą silnych doznań. Nowa, walentynkowa linia Gucci Guilty Love Edition jest tym, czego potrzebuje para kochanków. Idealnie zgrani i dopasowani, pociągający, flirtujący i nienasyceni. To zapachy dla odważnych i namiętnych par.

Dla ekscentrycznych kochanków

Jesteście nierozłączni? Macie podobne temperamenty, a między wami wciąż czuć chemię? Chcecie od życia, związku i samych siebie coraz więcej i więcej? Perfumy Gucci Guilty Love Edition są dla Was stworzone.

Zapach Gucci Guilty Love Edition Pour dedykowany jest mężczyznom, którzy lubią zwracać na siebie uwagę, są pewni siebie I wiedzą, że pierwsze wrażenie jest istotne. Centralną nutę tego zapachu stanowi wetiwer (nuta drzewna), a dzięki paczuli i benzoinie jest zmysłowy i trwale utrzymuje się na skórze. Na szczególne uznanie zasługuje połączenie owoców cytrusowych, przypraw korzennych i tajemniczych gatunków drzew. Owocowy i musujący charakter zapachu podkreślają w nucie głowy: akord kumkwata, mandarynka i różowy pieprz. W nucie serca znajdziemy lawendę, geranium i rozmaryn.

Zapach Gucci Guilty Love Edition Pour Femme jest dla kobiet, które nie znoszą konwenansów i doskonale wiedzą, czego chcą od życia i jak to osiągnąć. Żadna nuta zapachowa nie pojawiła się tutaj przypadkowo. Unikalne połączenie orientu, kwiatów i owoców, odurza jak pierwszy pocałunek. Dzięki zastosowaniu paczuli i mineralnej ambry zapach dosłownie otula kobiece ciało, podkreślając jego wdzięki i skrywane tajemnice. Kompozycja otwiera się przejrzystą i zielonokrystaliczną świeżością, którą nadają jej: bergamotka, grejpfrut i akord wodny. Akord narcyza uwznioślają cierpkie nuty maliny. Fiołek i jaśmin wielkolistny dopełniają kwiatową naturę zapachu. Perfumy Gucci Guilty Love Edition Pour Femme sprawią, że nie pozostaniesz niezauważona.

Czy te zapachy do nas pasują? 4 pytania, które rozwieją wątpliwości

1. Czy dobrze się czujesz w sezonie jesienno-zimowym? Lubisz otulenie ciepłym szalikiem i roztaczający się wokół ziemisto-słodki zapach kolorowych liści i kasztanów? Zapewne przypadną ci do gustu cięższe perfumy. Takie, które oplatają nas, gdy mijamy osobę skropioną nimi. Nutka paczuli w połączeniu z cytrusami i przyprawami korzennymi z linii Gucci Guilty Love daje właśnie taki efekt. To zapachy tajemnicze, mocne i eleganckie, dedykowane kobietom świadomym swej atrakcyjności.

2. Chcesz, by twoje perfumy służyły nie tylko wieczorami, ale także w ciągu dnia? Bingo! Dzięki cytrusowym nutom Gucci Guilty Love Edition będziesz roztaczać wokół siebie świeży, energetyczny zapach, który pobudzi cię do działania i zelektryzuje otoczenie.

3. Lubisz być nieco tajemnicza? Wiesz, że kobieta powinna być dla mężczyzny zagadką? Akcent orientalny ci to zapewni. Najlepszy dowód na to, że można zniewalać zapachem.

4. Czy twój partner potrafi odnaleźć się w każdej sytuacji? Gdy trzeba, założy garnitur i gładko się ogoli, a w wolnych chwilach nie przeszkadza mu trzydniowy zarost i resztki smaru na dłoniach? Zapach paproci pokreśli jego osobowość.

Czujesz, że ten opis idealnie do was pasuje? Ten prezent będzie strzałem w dziesiątkę i uzupełnieniem czaru, który roztaczacie wokół siebie, spacerując za rękę. Zapachy dla niej i dla niego Gucci Guilty Love Edition są dostępne w perfumeriach Douglas oraz perfumeriach Sephora.



