Szukasz perfekcyjnie dopasowanych do ciebie perfum? Sprawdź, jak dobrać zapach do swojej osobowości i stylu życia, a przekonasz się, że kolejny flakon stanie się twoim zapachowym podpisem!

NOU - twoja zapachowa wizytówka

Marka NOU poprzez nową linię Flowers zaprasza nas do ogrodów pełnych przepięknych kwiatów, których aromaty wprost oczarowują nas swoją zmysłowością. To sześć wyjątkowych kompozycji zapachowych, które poprzez swoją różnorodność odzwierciedlają liczne oblicza kobiecej natury.

Energiczna i szalona - NOU Freesia

Intensywnie kwiatowa woda perfumowana NOU Freesia to zapach skierowany do kobiet, które wiodą aktywny tryb życia i poszukują aromatu, który pozwoli im poczuć wyjątkowe orzeźwienie. Kompozycja ta niezwykle rozbudza zmysły sprawiając, że wszystko wokół wydaje się piękniejsze!

Woda perfumowana NOU Freesia – ok. 69 zł/50 ml

NUTY ZAPACHOWE:

Nuta głowy: cytryna, bergamota, galbanum

Nuta serca: lilia, jaśmin, frezja, róża

Nuta bazy: piżmo, drzewo sandałowe, benzoin, bursztyn

Zmysłowa i elegancka - NOU Peony

NOU Peony to słodka, kwiatowa kompozycja stworzona dla kobiet, które pragną podkreślić swoją zmysłowość i elegancję. Dodaje pewności siebie i sprawia, że ich właścicielka czuje się bardziej sensualna i eteryczna.

Woda perfumowana NOU Peony – ok. 69 zł/50 ml

NUTY ZAPACHOWE:

Nuta głowy: poranna rosa, płatki róż, czarny pieprz

Nuta serca: róża, piwonia

Nuta bazy: piżmo, drzewo cedrowe, paczula

Naturalna i ułożona - NOU Cherry Blossom

Kwiatowo-piżmowa woda perfumowana NOU Cherry Blossom to zapach stworzony dla kobiet, które cenią sobie harmonię i żyją w zgodzie z naturą. Ich styl życia determinują podróże, dlatego zapach musi z nimi współgrać.

Woda perfumowana NOU Cherry Blossom – ok. 69 zł/50 ml

NUTY ZAPACHOWE:

Nuta głowy: peonia, brzoskwinia

Nuta serca: kwitnąca wiśnia, jaśmin, róża, fiołek

Nuta bazy: piżmo, drzewo

Zdecydowana i pewna siebie - NOU Jasmin

Zapach NOU Jasmin to kompozycja kwiatowo-owocowa perfekcyjnie dopasowana do kobiet, które niezwykle cenią swój indywidualizm. Ich marzenia i pragnienia towarzyszą im w dążeniu do celu, a nieskrywana pewność siebie płynie z dojrzałości.

Woda perfumowana NOU Jasmin – ok. 69 zł/50 ml

NUTY ZAPACHOWE:

Nuta głowy: cytryna, brzoskwinia, kwiaty neroli

Nuta serca: jaśmin, kwiat pomarańczy, wiciokrzew

Nuta bazy: piżmo, bursztyn słoneczny

Delikatna i eteryczna - NOU Rose Patchuli

Kwiatowo-owocowa NOU Rose Patchuli to kompozycja zapachowa skierowana do kobiet, które pragną podkreślić swoją delikatną i romantyczną duszę. Subtelne połączenie róży, różowego pieprzu, jaśminu i drzewa sandałowego roztacza niezwykłe ciepło i niespotykany, otulający spokój, który tak bardzo cenią osoby wyciszone.

Woda perfumowana NOU Rose Patchuli – ok. 69 zł/50 ml

NUTY ZAPACHOWE:

Nuta głowy: bergamotka, różowy pieprz, petigrain, mandarynka

Nuta serca: róża He, róża Absolue, geranium, jaśmin

Nuta bazy: paczuli, drzewo sandałowe, bób tonka, benzoin

Intrygująca i tajemnicza - NOU Bergamot

Cytrusowo-piżmowa NOU Bergamot dodaje świeżości i orzeźwienia niezależnie od sytuacji. Zapach został skierowany do tych kobiet, które marzą o tym, aby poczuć się zmysłowo i wytworzyć wokół siebie aurę tajemniczości.

Woda perfumowana NOU Bergamot – ok. 69 zł/50 ml

NUTY ZAPACHOWE:

nuta głowy: cytryna, bergamota, kardamon, zielone liście

nuta serca: jaśmin, zielona herbata, irys, lilia

nuta bazy: drzewo cedrowe, piżmo

A Ty, którą z osobowości NOU jesteś?

Wody perfumowane z linii NOU Flowers dostępne są w drogeriach Rossmann.

