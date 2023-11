Nadejście wiosny to dobry moment, aby zrobić porządki w naszych kosmetykach. Pora pozbyć się ciężkich podkładów i przeprosić się z kremami BB. Jednak zmiany trzeba zacząć przede wszystkim od perfum! Intensywne zapachy zostawmy na wieczorne wyjścia. Teraz przyszła pora na kwiatowe i owocowe nuty! Z pomocą przychodzi nam Marc Jacobs oraz jego wyjątkowe cztery zapachy w intensywnych żółtych barwach! Edycje Daisy Marc Jacobs Sunshine sprawią, że już dziś poczujesz wiosnę!

Edycje Daisy Jacobs Sunshine

Jasne i słoneczne zapachy Daisy Marc Jacobs Sunshine (w edycjach limitowanych) przenoszą dziewczyny Daisy do szczęśliwego miejsca, w którym króluje optymizm i gdzie afirmowany jest beztroski duch Daisy. Limitowane edycje Daisy Marc Jacobs Sunshine to pełne słońca, odświeżone wersje klasycznych zapachów gamy Daisy: Daisy, Daisy Eau So Fresh, Daisy Dream oraz prezentowany po raz pierwszy zapach Daisy Love.

Inspirowane ciepłem słonecznych dni i radosnym nastrojem dziewczyn Daisy, flakony Daisy Sunshine zostały zaprojektowane na nowo w intensywnych żółtych odcieniach, przywołujących nastrój szczęśliwego miejsca, gdzie zawsze jasno świeci słońce. Kultowe korki flakonów gamy Daisy ozdobiono złotymi akcentami oraz niepowtarzalną kompozycją płatków matowych i półprzezroczystych. Eleganckie i efektownie wykończone pudełeczko, stanowiące dopełnienie pięknego flakonu, wykonano z żółtego, delikatnie matowionego kartonu, zdobionego złotymi, błyszczącymi akcentami i stokrotkami w kolorze nagietka.

Daisy Marc Jacobs Eau So Fresh Sunshine Edition: Soczysta gruszka w połączeniu z mimozą i kwiatami heliotropu tworzą kompozycję lekką, zwiewną, pełną owocowej świeżości

Daisy Marc Jacobs Sunshine Edition: Słoneczny nagietek otula promienne ciepło nut białego drewna, a biała truskawka stanowi soczysty akcent kompozycji

Daisy Love Marc Jacobs Sunshine Edition: Kusząca bergamotka w połączeniu z kaszmirowym piżmem tworzą woal kwiatowej słodyczy zrównoważony musującym aromatem cytrusów

