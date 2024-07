3 z 5

Ikona stylu, feminizmu i girl poweru, która walczy ze złem, a przy tym zawsze wygląda doskonale w obcisłym trykocie – to musi być Wonder Woman. Autorką reinterpretacji zapachu Classique, który sygnuje superbohaterka jest Daphne Bugey. Łączy on w sobie między innymi syrop z trzciny cukrowej, mieszankę białych kwiatów, powiększoną dawkę imbiru oraz mocną, piżmową nutę.