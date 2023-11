Perfect SPA Awards dla Afrodyty! Afrodyta SPA & Wellness Resort to jeden z najczęściej nagradzanych hoteli w Polsce. Magda Gessler aż trzykrotnie nagrodziła Afrodytę za wyjątkową kuchnie. Afrodyta SPA & Wellness Resort jest m.in. autorem kampanii "Dobre bo polskie" w ramach której promuje ekologie i polskie produkty. Ale to nie wszystko, za co została nagrodzona Afrodyta - społeczne misje, które realizuje, wspierając m.in. samotne matki - to tylko jeden z wielu powodów, że nagroda specjalna "Perfect SPA Awards" za całokształt trafiła właśnie do Afrodyty.

Na zdjęciu: Beata Łapińska, Sylwia Sielatycka - manager Afrodyta SPA oraz Sergiusz Rudenko - terapeuta.