Paulina Krupińska zachwycała w "Dzień Dobry TVN" modnym sweterkiem na wiosnę. Wiemy gdzie go kupić! 

Paulina Krupińska od kiedy została jedną z prowadzących "Dzień dobry TVN" jej stylem zainteresowały się Polki, a niektóre zestawy byłej miss stały się świetną inspiracją do tworzenia własnych propozycji. Co więcej, gwiazda przy tworzeniu stylizacji często wybiera ubrania z sieciówek, co cieszy jej fanki, bo bez trudu mogą znaleźć pożądany sweter czy sukienkę. Ostatnio Paulina Krupińska zachwyciła w modnym swetrze w kratkę polskiej marki i komentarzach na jej instagramowym profilu pojawiło się mnóstwo pytań o markę i cenę boskiego hitu na wiosnę. Zobaczcie, gdzie go kupicie!

Paulina Krupińska zachwycała w "Dzień Dobry TVN" modnym sweterkiem na wiosnę

W jednym z ostatnich odcinków "Dzień dobry TVN" Paulina Krupińska pojawiła się w swetrze w fioletową kratę z krótkim rękawem i białych spodniach. To właśnie obłędny sweterek przyciągnął uwagę fanek modelki. Okazuje się, że to model Mindy od marki Bizzu i kosztuje 749 zł. Trzeba przyznać, że jest boski i idealnie sprawdzi się na wiosnę do spódnic, dopasowanych spodni czy nawet szortów.

Sami spójrzcie!

Zobacz także: "Dzień Dobry TVN": Paulina Krupińska zaliczyła sporą wpadkę na żywo! Nie zdążyła przedstawić wymarzonego gościa!

Instagram / dziendobrytvn

Sweter w kratkę Mindy marki Bizuu kupimy za 749 zł. Świetnie sprawdzi się do gładkich spódnic i dopasowanych jeansów.