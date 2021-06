Olśniewaj uśmiechem podczas wakacji!

Śnieżnobiały uśmiech to najlepsza wizytówka kobiety, dlatego wiele z nas szuka sposobów na wybielenie zębów. Które z nich są skuteczne, które nie przynoszą efektu, a które zamiast spełniać swoje zadanie, szkodzą zębom? Środki na wybielanie zębów dostępne w aptece Najbardziej efektywne są profesjonalne zabiegi w gabinetach stomatologicznych, lecz poważnie uszczuplają one zawartość portfela. A co z tańszymi sposobami? Paski do wybielania dostępne w aptece, tak samo jak uniwersalne szyny wybielające do wypełniania żelem czy specjalne pasty do zębów najczęściej przynoszą ledwie zauważalny efekt, a w niektórych wypadkach – nie działają w ogóle. Samodzielne wybielanie zębów Nie wszyscy jednak ograniczają się do wyboru pomiędzy wizytą u dentysty, a kupnem środków dostępnych w aptece. Można zaobserwować – zwłaszcza w internecie – prawdziwą lawinę instruktaży i recept na wybielanie zębów w domu, przy użyciu naturalnych produktów. Jednak dentyści ostrzegają: takie sposoby mogą być niebezpieczne! Poważnie zagrożone jest zwłaszcza szkliwo, którego uszkodzenia prowadzą do nadwrażliwości zębów, a nawet do próchnicy. Sól, soda oczyszczona, cytryna, proszek do pieczenia, węgiel leczniczy Naturalne środki do wybielania zębów najczęściej polecane są nieświadomym internautom przez równie nieświadomych blogerów czy pseudoekspertów. Wszystkie sieją prawdziwe spustoszenie w jamie ustnej, co odbija się zwłaszcza na zdrowiu zębów. Sól obniża pH, a więc wytwarza kwaśne środowisko, w którym dochodzi do demineralizacji szkliwa, skąd już tylko krok do próchnicy. Tak zakwaszone środowisko to również raj dla bakterii chorobotwórczych. Poza tym sól,...