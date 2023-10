Dobrze wiesz, jak to jest: możesz mieć perfekcyjny makijaż, świetne ciuchy i najpiękniejsze na świecie buty, a mimo to czuć się kiepsko, jeżeli twoje włosy nie wyglądają, jak należy. Jeśli nie masz umowy na wyłączność z wróżką, która o każdej porze dnia i nocy wyczaruje ci piękną i trwałą fryzurę, naucz się robić ją sama. To prostsze niż myślisz. Nasza redaktorka Olga Bracichowicz wie, jak się za to zabrać i nie zamierza trzymać sprawdzonych przez siebie tricków w tajemnicy!

Nie trzyj włosów ręcznikiem

Daj swoim włosom szansę i nie susz bardzo mokrych pasm, bo będą się puszyć i stracą blask. Nigdy przenigdy nie trzyj ich ręcznikiem, chyba że chcesz mieć na głowie miotłę. Najlepiej w ogóle zrezygnuj z ręcznika i zastosuj sztuczkę sprawdzoną przez Olgę.

Po umyciu włosów odciskam je miękką, bawełnianą… koszulką, a dopiero potem delikatnie je rozczesuję – mówi nasza redaktorka, podkreślając słowo „delikatnie”.

Nieważne, jak bardzo się spieszysz. Nie szarp włosów i już!

Najpierw czesz końcówki

Zacznij od… końca. Czesanie mokrych pasm od nasady po końce to kiepski pomysł, bo mogą się poplątać, a co gorsza połamać. Zacznij więc czesanie od końcówek, a potem stopniowo przesuwaj szczotkę coraz wyżej.

Zainwestuj w dobrą suszarkę z funkcją nanoe™

Używaj dobrej suszarki. To szczególnie ważne, jeśli suszysz włosy codziennie. Dobrej jakości suszarka to prawdziwy skarb, bo tylko dzięki niej włosy pozostaną lśniące i gładkie. Olga poleca suszarkę Panasonic EH-NA65 z technologią nanoe™, która wpływa na nawilżenie włosów i zmniejsza uszkodzenia spowodowane szczotkowaniem.

Jak to działa? Stworzona i opatentowana przez Panasonic technologia nanoe™ wytwarza nanocząsteczki wody, które są tak małe, że przenikają w głąb włosa. Powstają one dzięki umieszczonej we wnętrzu suszarki metalowej elektrodzie. Efekt? Dzięki takiemu suszeniu włosy są zdrowsze, gładsze i nie puszą się!

Wspomniana suszarka Panasonic ma 3 tryby prędkości i 4 zakresy temperatur, dlatego możesz bez trudu dobrać parametry, które są najbardziej odpowiednie dla twoich włosów. Zacznij od zimnego strumienia powietrza. Trzymaj suszarkę w odległości około 20-30 cm od głowy i susz włosy od nasady po same końce, aby je wygładzić – radzi Olga. – Jeśli masz długie włosy i chcesz je szybko wysuszyć, użyj końcówki do szybkiego suszenia, która zapewnia naprzemiennie silny i delikatny podmuch powietrza, jednocześnie chroniąc włosy przed splątaniem.

Modeluj włosy odpowiednią szczotką

Zacznij modelowanie, gdy włosy są w 80% suche. By osiągnąć efekt, na jakim ci zależy, dobierz odpowiednią szczotkę. Płaska i szeroka jest świetna i nadaje się do każdego rodzaju włosów, jednak warto – tak jak robi to Olga – sięgnąć także po okrągłą szczotkę, która unosi włosy i pięknie je modeluje.

Używaj zimnego nadmuchu

Pod koniec każdego suszenia użyj także zimnego nadmuchu. To ważne, gdyż właśnie on nadaje włosom połysk i pięknie je wygładza. To wszystko! Jeszcze tylko chmurka utrwalającego spray’u i gotowe: możesz cieszyć się wymarzoną fryzurą przez cały dzień!

Pomyślisz teraz: włosy Olgi zareagowały dobrze, są gładkie i lśniące, ale czy moje też takie będą? Odpowiedź jest prosta: oczywiście, że tak! Efekt używania Panasonic EH-NA65 z technologią nanoe™ został potwierdzony profesjonalnymi badaniami*. Włosy cienkie nie staną się grubsze, a jasne nie ściemnieją – ale naprawdę wszystkie będą doskonale nawilżone, zdrowsze, gładsze, a fryzura utrzyma się długo w takiej formie, jakiej sobie życzymy.

*Badania przeprowadzone w Instytucie Dermatologii Stosowanej proDERM w Niemczech (2017)

