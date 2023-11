Sucha skóra stóp, pękające pięty czy zrogowaciały naskórek to problemy, które dotykają wielu osób, niezależnie od pory roku. Pielęgnacja stóp oparta na stosowaniu preparatów roślinnych, takich jak: oliwa z oliwek, to skuteczny sposób, aby przywrócić im ładny i gładki wygląd.

Pielęgnacja stóp to nie tylko stosowanie kosmetyków, ale również noszenie wygodnego obuwia, w odpowiednio dobranym rozmiarze. Najlepiej, aby buty wykonane były z dobrej jakości materiału. Stopy w ciągu dnia będa swobodnie oddychać dzięki skarpetkom bez ściągaczy, wykonanym z naturalnego tworzywa.

Oliwa z oliwek - właściwości

Oliwa z oliwek w kuchni ma wiele zastosowań, ale sprawdza się również w kosmetyce. Produkt roślinny, powstały z miąższu owoców oliwki, jest bogatym źródłem witaminy E, która jest naturalnym antyoksydantem, przez co przeciwdziała wolnym rodnikom i opóźnia procesy starzenia się skóry. Oliwa z oliwek na twarz może być stosowana jako płyn do demakijażu, krem nawilżający czy serum przeciwzmarszczkowe. Cenne właściwości kosmetyczne produkt zawdzięcza również zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych, jak: kwasy omega-3 czy omega-6 o właściwościach regeneracyjnych, nawilżających i odżywczych. Ze względu na wszechstronne zastosowanie oliwy z oliwek, jest ona chętnie stosowana do domowych zabiegów upiększających, w tym również kuracji na pękające pięty i suchą skórę stóp.

Domowa pielęgnacja stóp z wykorzystaniem oliwy z oliwek w 4 krokach

Regularna pielęgnacja stóp zapewni ich ładny wygląd przez cały rok. Regeneracyjno-nawilżający zabieg na stopy warto wykonywać przynajmniej raz w tygodniu.

Kąpiel stóp

Moczenie stóp w ciepłej wodzie zmiękcza zrogowaciały naskórek, dzięki czemu będzie go później łatwiej usunąć. Domową sól do kąpieli można wykonać z sody oczyszczonej, olejku z drzewa herbacianego (o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybiczych) oraz odrobiny oliwy z oliwek, która nawilży skórę. Chlorek magnezu dodany do kąpieli, dodatkowo uzupełni niedobory tego cennego pierwiastka w organizmie. Moczenie stóp może trwać około 10-15 minut.

Usuwanie zrogowaciałego naskórka

Pilnik elektryczny, pumeks czy tarka do stóp doskonale sprawdzą się do usuwania zrogowaciałego naskórka. Zabieg wyrówna i wygładzi skórę, a także usunie z niej pozostałe zanieczyszczenia. Aby złagodzić nieprzyjemne uczucie tarcia, można posmarować pięty odrobiną oliwy z oliwek.

Zabieg pedicure

Pedicure w domu ułatwią akcesoria do paznokci, takie jak: pilniki, cążki, drewniany patyczek czy frezarka. Odstające skórki skutecznie zmiękcza olej roślinny.

Głębokie nawilżanie skóry stóp

Ostatnim etapem pielęgnacji stóp jest natłuszczenie ich oliwą z oliwek i nałożenie na nogi ciepłych skarpetek. Kurację najlepiej wykonywać przed snem. Przez noc cenne witaminy i kwasy zawarte w produkcie roślinnym wnikną głęboko w skórę, pozostawiając ją gładką, odżywioną i nawilżoną.