Olga Bołądź w nowej fryzurze

Olga Bołądź zmieniła fryzurę! Aktorka postanowiła radykalnie zmienić długość swoich włosów. Jednak nie ścięła ich, lecz... przedłużyła! Gwiazda pochwaliła się na swoim Instagramie fotką z długimi, falującymi włosami. Peruka, doczepki? Nie wiadomo. Jednak jedno jest pewne, Olga wygląda zupełnie inaczej! Aktorka nie zdradziła, czy to charakteryzacja do nowej roli, czy może jej osobista zmiana wizerunku. Mamy wrażenie, że to raczej to pierwsze. Zobacz też: Olga Bołądź i Mikołaj Roznerski są jednak razem? "Przed wszystkimi udają, że nie są parą"

A my przypominamy jej wcześniejsze eksperymenty z włosami! Pamiętacie, jak aktorka była łysa? Zobaczcie naszą fotogalerię!