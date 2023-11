1 z 6

Uwaga, trend… czarny total look? No dobra, może nie do końca mamy tu do czynienia z ostatnim krzykiem mody. W końcu czarny strój od stóp do głów nie jest niczym nowym – stylizacje całe w czerni od lat są uważane za domenę ludzi pracujących w branży mody.

Ale choć niekiedy jest podawany jako przykład modowej kliszy, projektanci nie rezygnują z koloru, w którym większość z nas czuje się po prostu najlepiej. Na wczorajszej imprezie Przemabitny Dzień Mody i Urody portalu przeambitni.pl Ola Ciupa pokazała look, który ostatecznie udowadnia, że czarna stylizacja:

a) nie musi być nudna

b) może maksymalnie podkreślić zalety naszej sylwetki

c) może w sobie zawrzeć niejeden z trendów na jesień/zimę 17

Zaciekawieni? Zajrzyjcie do naszej galerii żeby poznać całą historię.