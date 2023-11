1 z 7

Melania Trump na obchodach Miesiąca Dziedzictwa Latynoskiego

Melania Trump zaskoczyła stylizacją podczas obchodów Tygodnia Dziedzictwa Latynoskiego. Pierwsza Dama Stanów Zjednoczonych towarzyszyła swojemu małżonkowi w czasie oficjalnych uroczystości w Białym Domu. Melania Trump swoją kreacją postanowiła nawiązać do tradycyjnych strojów w hiszpańskim stylu. Miała na sobie czerwoną spódnicę z falbaną, przypominającą kreacje tancerek flamenco. Prezydentowa dobrała do niej szpilki w tym samym kolorze. Jednak to górna część stylizacji Melanii Trump wzbudziła największe kontrowersje. Pozornie prosty, biały sweter stał się obiektem krytyki!

Zobacz też: Którą Pierwszą Damą jesteś!? Bliżej ci do Agaty Dudy czy Jolanty Kwaśniewskiej? PSYCHOTEST!

Dlaczego? Sprawdź na następnej stronie!

Polecamy: Melania Trump ociepla wizerunek i chce być jak… księżna Kate?!