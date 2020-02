Odkryj markę BI-ES na nowo! Oto najnowsza inspirowana kwiatowymi trendami Blossom Collection

Odkryj markę BI-ES na nowo! Inspirowana kwiatowymi trendami Blossom Collection, gdzie każdy florystyczny motyw opowiada swoją indywidualną historię. Zapachy kwiatowe to najpopularniejsza grupa perfum na rynku, a szczególnie kultowe są nuty róży, jaśminu oraz czarnej orchidei. Ta linia to arcypiękny mariaż dwóch światów - perfumerii oraz flory.

Kolekcja Blossom powiększa się stale nie tylko o nowe zapachy (początkowo było ich dwa, teraz jest ich już sześć), ale także o nowe produkty. Do tej pory w linii znaleźć możemy: wody perfumowane, miniaturowe perfumy, dezodoranty, dezodoranty w szkle. Wkrótce na rynku pojawią się mgiełki do ciała oraz absolutna nowość - Gliter Body Mist - lekkie mgiełki do ciała z dodatkiem brokatu, który pięknie rozświetla skórę i nadaje jej efekt GLOW! Dynamiczny rozwój tej kolekcji, oraz niezwykle ciepłe przyjęcie jej przez konsumentów sprawia, że już wkrótce nie będzie jednym z produktów z portfolio BI-ES, a stanie się zupełnie niezależną marką. Oto zapachy!

BLOSSOM COLLECTION x BI-ES

Blossom Collection tworzy nową definicję luksusu, rozumianą jako niespotykaną jakość produktu w stosunku do jego ceny oraz dostępności. Ciekawe, nowoczesne zapachy, które świetnie sprawdzają się zarówno na co dzień jak i na wieczorowe wyjścia. Bogactwo wyboru, niebanalne kompozycje zapachowe, eleganckie flakony i atrakcyjna cena pozwalają każdej kobiecie poczuć się absolutnie wyjątkowo! Cała linia została stworzona z myślą o najbardziej wymagających klientkach.

Poznaj zapachy z linii BLOSSOM

BLOSSOM MEADOW: Kompozycja zapachowa przywołująca na myśl zieloną łąkę w wiosennym rozkwicie. Nuty drzewne, białej ambry i piżma, przeplatają się z zapachem białych kwiatów i delikatną świeżością owoców. Poczucie lekkości i świeżości zapewniają nuty morskie obecne w sercu zapachu, które sprawiają, z e zapach sprawdzi się idealnie do noszenia w ciągu dnia.

BLOSSOM GARDEN: Rajski ogród zamknięty we flakonie. kwiatowa kompozycja zapachowa o nieoczywistym rozwinięciu, z przeważającymi nutami peonii, jaśminu i białych kwiatów, które otulają swoim aromatem dając nam poczucie odprężenia. Zaskakujące otwarcie pełne cytryny i pieprzu uwodzi już od pierwszej chwili.

BLOSSOM ROSES: Róża od zawsze nazywana jest królową kwiatów – prawdziwie piękna, ujmująca i ponadczasowa. Zapach Blossom Roses to zmysłowe połączenie aromatu kwiatów róz y z szafranem, wzmocnione nutami paczuli i piżma. Kompozycja jest ukłonem w stronę kobiety spełnionej i zdecydowanej.

A oto nowe zapachy w kolekcji BLOSSOM:

BLOSSOM AVENUE - Nowoczesny, orientalno-drzewny zapach dla pewnej siebie kobiety, która wie, czego chce. Idealny do noszenia na co dzień i na specjalne okazje. Na początku czuć esencje uwodzicielskiego lichii i słodkiej brzoskwini. Baza zachwyca miękkimi waniliowymi nutami, które dodają zmysłowości i głębi całej kompozycji.

BLOSSOM HILLS - Miłosny eliksir, który subtelnie zniewala swoim zapachem. To uwodzicielska kompozycja inspirowana namiętnością. Pobudzający zmysły perfum, w którym króluje subtelna nuta róży. Bogactwo uczuć i emocji z wyraźnym akordem drzewa cedrowego, akcentem świeżej bergamotki oraz szlachetną mieszanką paczuli i białego piżma.

BLOSSOM ORCHID - Orchidea to niezwykle piękny i wymagający kwiat, którego zapach od lat uznawany jest za silny afrodyzjak. Blossom Orchid zachwyca już od pierwszej chwili, nie pozostawiając nikogo obojętnym. To kompozycja intrygująca i niezapomniana.

Który z zapachów to twój ulubieniec?

