Oczko w rajstopach może zepsuć nawet najbardziej efektowną stylizację. Dlatego przed wyjściem na przyjęcie, rozmowę o pracę lub spotkanie ze znajomymi warto wcześniej się zabezpieczyć. Najoptymalniejszym rozwiązaniem jest noszenie ze sobą zapasowej pary rajstop. Warto również zwiększyć wytrzymałość swoich rajstop, np. za sprawą lakieru do włosów.

Cieliste rajstopy nadają skórze nóg jednolitego kolorytu, dzięki czemu można ukryć nieestetyczne przebarwienia i rozszerzone naczynka. Obecnie dostępne są rajstopy poprawiające krążenie, modelujące sylwetkę, a także optycznie powiększające pośladki. Mimo to nawet niewielkie oczko może zepsuć całą stylizację. Dobrym zamiennikiem dla tradycyjnych rajstop są rajstopy w sprayu, które kryją drobne niedoskonałości skóry.

Jak przedłużyć trwałość rajstop?

Przed wyjściem na przyjęcie lub inne wydarzenie, na które musimy założyć rajstopy, warto wcześniej się do tego odpowiednio przygotować. Podstawą jest spiłowanie paznokci, ponieważ jeśli będą one zbyt ostre, można zahaczyć o nie już podczas zakładania różnych rodzai rajstop. Kolejnym bardzo ważnym aspektem, o którym warto pamiętać przy zakładaniu rajstop, jest zrezygnowanie z biżuterii, która mogłaby zniszczyć rajstopy.

Skutecznym sposobem na przedłużenie trwałości rajstop jest włożenie ich na 24 h do zamrażarki. Dzięki temu nylon, z którego zazwyczaj wykonane są rajstopy, staje się elastyczniejszy, a przez to odporniejszy na zniszczenia.

Wytrzymałość rajstop można zwiększyć poprzez spryskanie ich lakierem do włosów. Przy czym należy pamiętać o tym, że najlepiej zrobić to już po założeniu rajstop. W przeciwnym razie lakier może skleić rajstopy i utrudnić ich założenie.

Nie bez znaczenia jest również wybór dobrej jakości rajstop. Można je kupić już za kilkanaście zł za parę.

Jak zatrzymać oczko w rajstopach?

Wówczas, gdy udajemy się na przyjęcie, rozmowę kwalifikacyjną lub inne wydarzenie, na które zakładamy rajstopy, warto mieć przy sobie awaryjną parę. Jednakże w przypadku, gdy nie zabezpieczyliśmy się w ten sposób, warto skorzystać z innych sprawdzonych sposobów. Jedną z metod na zatrzymanie oczka w rajstopach jest posmarowanie brzegu dziurki bezbarwnym lakierem do paznokci. Wówczas, gdy nie mamy go pod ręką, warto sięgnąć po mydło w kostce i natrzeć nim brzegi oczka.

Cerowanie rajstop – jak naprawić zniszczone rajstopy?

Oczko w rajstopach nie jest równoznaczne z koniecznością wyrzucenia ich do śmierci. Niegdyś uszkodzone rajstopy można było naprawić w punktach repasacji pończoch. Polegało to na podnoszeniu oczek, czyli ręcznym naprawianiu rajstop przez dorabianie części przy pomocy specjalnych igieł. Obecnie, ze względu na cenę rajstop nie opłaca się ich naprawiać. Mimo to wiele zakładów krawieckich oferuje tego typu usługi.