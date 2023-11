Jeśli żyjesz w wielkim mieście, prawdopodobnie… starzejesz się szybciej. Zanieczyszczenia środowiska niszczą skórę i jej mechanizmy obronne. Na szczęście są składniki, które hamują ten proces. Jeden z najsilniejszych wśród nich, ekstrakt z granatu, jest teraz głównym składnikiem nowej miejskiej linii kosmetyków Estée Lauder Nutritious Super-Pomergranate!

Estée Lauder Nutritious Super-Pomergranate - młodość w wielkim mieście

Znasz linię Nutritious Estée Lauder? No pewnie, to hit już od dekady! Jej kosmetyki zawierają owoc granatu. W nowej kolekcji Nutritious Super-Pomegranate zastosowano podwójną moc koncentratu z granatu, a do tego składniki, które intensyfikują jego działanie: jagody, zapian, witaminy i minerały. Efekt? Działanie energetyzujące, przeciwutleniające, głęboko nawilżające. Skóra jest promienna, zadbana i pełna blasku - i wygląda na młodszą! Oto bohaterowie miejskiej, owocowej rewolucji.