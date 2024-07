Już za kilka dni na perfumeryjnych półkach pojawi się nowy zapach domu mody Lanvin z linii Éclat d’Arpège. So Cute przeciwstawia się jesiennym tendencjom do ciężkich nut zapachowych - najnowsza propozycja Lanvin to energetyczny miks świeżych kwiatów i słodkich owoców. W odróżnieniu od poprzedniczki - Éclat d’Arpège z 2010 r. - nowa wersja jest znacznie bardziej aromatyczna i intensywna. Uroczy, kokieteryjny flakon z kokardą i charakterystycznym dla Lanvin srebrnym korkiem kryje słodkie nuty bzu i kwiatu brzoskwini, orzeźwiające akordy sycyliskiej cytrny oraz zielonej herbaty. Mieszankę dopełniają libański cedr i białe piżmo, które stanowią bazę zapachu So Cute. Perfumy dostępne będą w buteleczce o pojemności 50 ml na początku października. Czy kwiatowo-owocowa, energetyczna kompozycja zapachowa jest dobrym pomysłem na początek jesieni?

Nowy zapach od Lanvin - Éclat d’Arpège So Cute

Uroczy, kokieteryjny flakon ozdobiony został kokardą i charakterystycznym srebrnym korkiem.

Najnowsza propozycja francuskiego domu mody to energetyczny miks kwiatów i słodkich owoców.