Od świeżych, cytrusowych nut aż po wyraziste, esencjonalne kwiaty, nowości zapachowe na wiosnę/lato 18 za jednym psiknięciem przywodzą na myśl cieplejszy klimat i pełne bujnej roślinności ogrody. Przed wami nasz wybór 10 najlepszych nowych perfum, które przeniosą waszą kolekcję zapachów w nowy sezon.

Tom Ford

Świeża, pełna ciepła i słońca, Eau De Soleil Blanc od Toma Forda to nowe wcielenie oryginalnej Soleil Blanc, którą marka wypuściła dwa lata temu. Z nutami cytrusów, kardamonu, kwiatu pomarańczy i tuberozy, współczesna wersja wody pachnie jak esencja wakacji.

Woda toaletowa Eau De Soleil Blanc, 449 zł za 50 ml. Dostępna w perfumeriach Douglas.

Chanel

Lubicie klasyczną Coco Mademoiselle od Chanel? Tej wiosny marka wprowadza na rynek jej nową, znacznie bardziej intensywną siostrę – Coco Mademoiselle Eau De Parfum Intense. Do klasycznej formuły wprowadzono porządną dawkę paczuli i ambrowy akord absolutu wanilii i bobu tonka. Uwaga – uzależnia!

Woda perfumowana Coco Mademoiselle Eau De Parfum Intense, 465,90 zł za 50 ml. Dostępna w perfumeriach Sephora.

Tom Ford

Kiedy jest się Tomem Fordem, bez cienia ironii można ochrzcić swój nowy zapach Fucking Fabulous. Właściwie to gdyby pachniał inaczej, można by oskarżyć markę o probę szpanu. Ale kiedy czujemy energię szałwii muszkatołowej, lawendy i skóry, do głowy nie przychodzi nam nic innego jak tylko „fucking fabulous".

Woda perfumowana Fucking Fabulous, 1150 zł za 50 ml. Dostępna w perfumeriach Douglas.

Chloé

Kwiatowo-szyprową kompozycję docenią wszycy ci, dla których podstawowy zapach Chloé to miłość od pierwszego powonienia. Ale Nomade to również cytrusowa głowa, kwiatowe serce i podstawa mchu dębowego i śliwki mirabelki.

Woda perfumowana Nomade, 399 zł za 50 ml. Dostępna w perfumeriach Douglas i Sephora.

Diptyque

Ta elegancka mieszanka piżmowych nut pozostaje na skórze na długo i przy tym przepięknie się rozwija. Nuty irysu, różowego pieprzu i absolut ekstraktu z nasion ketmii komponują wodę, która pachnie cielesnością i uzależnia.

Woda perfumowana Fleur De Peau, 545 zł za 75 ml. Dostępna w perfumerii Galilu.

Frederic Malle

Frédéric Malle i Dominique Ropion przypieczętowali dane sobie słowo dwiema drogocennymi odmianami róży: esencją róży bułgarskiej i absolutem róży tureckiej. Ten duet zyskał lekkość dzięki nutom jabłka, pieprzu różowego i goździka, oraz zmysłowość dzięki bazie z paczuli, labdanum i dużej dawki ambroksanu.

Woda perfumowana Promise, 820 zł za 50 ml. Dostępna w perfumerii Galilu.

Jo Malone

Jasmine Sambac & Marigold od Jo Malone to zapach, który przywołuje na myśl długie, upalne noce łącząc nuty jaśminu, który lśni na tle askrawej aksamitki i egzotycznego ylang-ylang. Intensywny i hipnotyzujący.

Woda perfumowana Jasmine Sambac & Marigold, 399 zł za 50 ml. Dostępna w perfumerii Douglas.

Gucci

To już drugi zapach, który Gucci wypuściło pod wodzą Alessandro Michele. Łącząc w sobie zieleń galbanum i delikatne pąki czarnej porzeczki z ciężkim drzewem sandałowym, Acqua Di Fiori jest nie tylko świeże i zielone, ale i doskonale podnosina duchu.

Woda perfumowana Bloom Acqua Di Fiori, 355 zł za 50 ml. Dostępna w perfumeriach Douglas.