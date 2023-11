Tiffany & Love for Her i Tiffany & Love for Him to nowe zapachy słynnej na całym świecie firmy biżuteryjnej Tiffany & Co. Damsko-męski duet ma jeden wspólny składnik. Czym pachnie miłość według Tiffany'ego?

Od ponad 130 lat Tiffany & Co., najważniejsza firma jubilerska na świecie, tworzy biżuterię, która afirmuje związki i historie miłosne. Teraz robi to także w zupełnie nowy sposób - perfumami! Tiffany & Love for Her i Tiffany & Love for Him to pierwszy projekt marki w kategorii podwójnych zapachów.

„Nasze nowe zapachy ilustrują nowoczesną miłość i autentyczne więzi. Odzwierciedlają moc, radość i obietnice, jakie odnajdujemy w sobie nawzajem - mówi Reed Krakoff, dyrektor artystyczny Tiffany & Co.