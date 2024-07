Wróćmy do osiągów. Jak to wygląda w praktyce?

Kiedy nasi inżynierowie optymalizują samochód do toru wyścigowego, skupiają się na całym samochodzie, aby dobrać optymalne właściwości jezdne do szeregu różnych sytuacji. Ta sama filozofia inżynieryjna została przeniesiona do naszej optymalizacji osiągów Polestar dla standardowych samochodów Volvo, dzięki czemu oferujemy Ci samochód o lepszej dynamice i kontroli jazdy - twierdzą producenci.