Nowy duet zapachów dla kobiet i mężczyzn Bottega Veneta Illusione to dawno wyczekiwana nowość. Jej premiera zbiegła się z latem - i nic dziwnego! Perfumy pachną włoskimi wakacjami i zainspirowane są nastrojem leniwego popołudnia i niezwykłym stanem między jawą a snem. Brzmi kusząco? A jak to pachnie!

Reklama

Bottega Veneta Illusione - nowy zapach na lato 2019

Illusione ma odzwierciedlać zmysłowość, spokój i uczucie nieograniczonych możliwości, jakie wyłaniają się w chwili zawieszonej między jawą a snem. Zapachy stworzyło troje mistrzów perfumiarstwa, zainspirowanych dziedzictwem i krajobrazem Włoch. Efekt? Wyjątkowy kontrast promiennych nut włoskich cytrusów i ciepłych nut drzewnych.

Mat. prasowe

Bottega Veneta Illusione for her to drzewno-kwiatowa woda perfumowana o energetyzujących nutach bergamotki i czarnej porzeczki w głowie zapachu, kobiecych nutach kwiatu pomarańczy i zielonej figi w jej sercu oraz akordach drzewa oliwnego i bobu tonka w nucie głębi.

Bottega Veneta Illusione for him to z kolei drzewno-cytrusowa woda toaletowa. Nuty głowy odznaczają się esencjami cytryny i gorzkiej pomarańczy. Dalej wyczuwalne są jodła, białe drewno cedru, wetiwer i bób tonka.

Mat. prasowe

Bottega Venetta Illusione - gdzie kupić?

Wersja damska występuje w trzech pojemnościach, a męska - w dwóch. Zapachy są do kupienia wyłącznie w perfumeriach Sephora.

Bottega Veneta Illusione for her - 285 zł/30 ml EDP

Bottega Veneta Illusione for her - 399 zł/50 ml EDP

Bottega Veneta Illusione for her - 489 zł/75 ml EDP

Bottega Veneta Illusione for him - 315 zł/50 ml EDT

Bottega Veneta Illusione for him - 385 zł/90 ml EDT