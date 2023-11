Francuski dom mody Chloé, który kochają wszystkie romantyczki, oprócz sukienek w stylu boho słynie z torebek z metalowym kółkiem. Jeśli Ty też jesteś fanką i szukasz nowej torebki do wiosennych stylizacji zobacz, co proponuje marka Chloé na nowy sezon wiosna/lato 2019.

Reklama

Najnowszy model Chloé C- to hit sezonu!

Po odejściu z domu mody projektantki Clare Waight Keller, która najbardziej przyczyniła się do charakterystycznego wizerunku marki (falbaniastych sukienek boho, powrotu do bohemy z lat 70. oraz słynnych modeli torebek Drew i Faye) stery przejęła Natacha Ramsay-Levi. Trzeba przyznać, że nie miała łatwego zadania, żeby podołać stworzenia równie kulowej torebki. Stanęła jednak na wysokości zadania i w kolekcji Resort 2019 proponuje nowy model - Chloé C bag. Torebka jest bardzo prosta, ale wyrafinowana i elegancka - ma skórzaną małą rączkę i pasek na ramię, a charakteryzuje ją złota litera C umieszczona na klapie. Czy okaże się równie rozchwytywaną torebką jak jej poprzedniczki - Faye, Drew czy Nile? Czas pokaże, ale my już marzymy żeby mieć ją w swojej garderobie!

Instagram

Romantyczna, kobieca, niewymuszona i delikatna - taka jest również kampania marki Chloé.

East News

Model Mini Chloé C bag - wersja cieniowana z wytłaczanym na skórze wzorem krokodyla. Dostępne są również kolory: butelkowa zieleń, brąz oraz wersja z gładkiej skóry: czerwone lub niebieskie. Cena. jaką trzeba zapłacić w zależności od modelu. wynosi od 3 do 6 tys. złotych.

East News

W nowej kolekcji pojawiły się również małe torebki do ręki oraz na pasku tzw. nerki.

Reklama

Zobacz także: Kwiaty na wiosnę? Wchodzimy w to! Louis Vuitton pokazał nową kolekcję!