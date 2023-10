W pierwsze urodziny akcji marka postanowiła na chwile zmienić formułę i zorganizować zbiórkę ubrań również innych firm - wszystko po to, aby wesprzeć osoby najbardziej potrzebujące z Domu Samotnej Matki im. Teresy Strzembosz w Chyliczkach oraz Dzieci z Dworca Brześć.

PROJEKT RELOVE

Przez cały ostatni rok klientki mogły przynieść do butików i oddać obsłudze sklepu lub wysłać do biura ubrania Elementy, w których już nie chodzą lub które mają drobne usterki. Marka dbała o odświeżenie i naprawę produktów, a dawna właścicielka otrzymywała rabat w wysokości od 10% do 25% na kolejne zakupy. Wysokość zniżki uzależniona była od stanu przekazywanych ubrań i obowiązywała na tę kategorię produktów, z której pochodziła oddawana rzecz. Produkty z brandingiem Relove po odświeżeniu można było znaleźć na wieszakach w warszawskich butikach Elementy w atrakcyjnych cenach. Za oprawę graficzną akcji odpowiedzialna była Ola Niepsuj - jej styl, stanowiący połączenie tradycyjnych technik z rysunkiem cyfrowym, idealnie wpisał się w koncepcję marki i nadał projektowi nieco nostalgiczny retro charakter.

NOWA FORMUŁA

Z okazji pierwszych urodzin projektu Relove marka na dwa tygodnie zmienia formułę akcji i od 16 do 29 sierpnia organizuje zbiórkę ubrań również innych marek, aby wesprzeć Dom Samotnej Matki im. Teresy Strzembosz w Chyliczkach oraz Dzieci z Dworca Brześć. Na stronie Elementy w zakładce RELOVE widoczne będą listy z zapotrzebowaniem od obu organizacji wraz z tabelą z rozmiarami oraz imionami osób, do których trafią rzeczy. Wszystko po to, aby pomoc była jak najbardziej celowa, spersonalizowana i odpowiadała na realne potrzeby podopiecznych. Ubrania można wysłać do studia Elementy na ul. Grochowskiej lub zostawić w butiku przy ul. Mysiej do 29 sierpnia. W zamian za pomoc marka oferuje kod online na -20% ważny do 19 września na wszystkie ubrania ze strony. Po zakończeniu zbiórki projekt Relove będzie kontynuowany w swojej poprzedniej formule. 1% ceny każdego sprzedanego produktu przeznaczany jest na rzecz działań prospołecznych.