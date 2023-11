Ewa Chodakowska nazywana jest trenerką wszystkich Polek. Doskonale wie, jak zmotywować kobiety, by zawalczyły o zdrowie i lepszą wersję siebie. Wie również, jak ważna jest odpowiednia pielęgnacja, bo to ona wraz z umięśnionym ciałem składa się na piękny wygląd. Nic więc dziwnego, że stworzyła własną linię kosmetyków! I nie są one zwyczajne.

Reklama

Naturalne kosmetyki beBIO

Ewie Chodakowskiej nie wystarczyła rewolucja w aktywności fizycznej kobiet. Teraz przeprowadza ją również w kosmetyczce! Trenerka zachęca do wybierania kosmetyków z jak najbardziej naturalnym składem, które w bezpieczny sposób zadbają o nasze ciało. Wie bowiem, jak duże znaczenie ma to, co na nie nakładamy. Wraz z ekspertami oraz entuzjastami zdrowego stylu życia stworzyła kosmetyki marki beBIO. Składają się one w ponad 99% ze składników pochodzenia naturalnego! Zaletą kosmetyków beBIO jest zawartość superfoods, których dotąd w żadnych kosmetykach nie było tak wiele: chia i kwiat japońskiej wiśni, spirulina i chlorella, goja i granat, migdał, pieprz afrykański, bambus, trawa cytrynowa, siemię lniane, aloes, masło shea i kokosowe, oleje roslinne, sól morska i inne.

materiały prasowe

W linii znalazły się:

Żele pod prysznic -nie wysuszają i nie podrażniają skóry, mają 99,4 % składników naturalnych, nawilżają i pielęgnują.

Balsamy do ciała – nawilżają i pielęgnują skórę. Do każdego balsamu dodano m.in. masła: shea, kakaowe, oleje roślinne, sok z liści aloesu.

Dezodoranty – skutecznie zapobiegają powstawaniu nieprzyjemnego zapachu pod pachami i dodatkowo pielęgnują. Składnikiem działającym w naturalnym dezodorancie jest minerał ałun, który ma działanie antybakteryjne, antyseptyczne i ściągające.

Mat.prasowe

Warianty zapachowe kosmetyków beBIO

Ciekawym pomysłem było zebranie kosmetyków w poszczególne linie zapachowe, wśród których znalazły się:

Bambus i trawa cytrynowa - dostarczają właściwości nawilżających i odżywczych, koją i zmiękczają skórę.

Chia i kwiat japońskiej wiśni - chronią przed działaniem wolnych rodników, nawilżają i poprawiają kondycję skóry.

Granat i jagody goji - wspomagają właściwości ochronne skóry, detoksykują ją i wzmacniają. Łagodzą również podrażnienia i tonizują skórę.

Pieprz afrykański i migdał - działają energetyzująco oraz detoksykująco, łagodzą podrażnienia, pomagają w pielęgnacji i zachowaniu naturalnej równowagi skóry.

Spirulina i chlorella - działają łagodząco i przeciwzapalnie. Odżywiają i regenerują skórę.

Siemię lniane, czyli wariant bezzapachowy - seria przeznaczona dla skóry suchej, wrażliwej i alergicznej. Stworzona z łagodnych substancji myjących. Polecana również do pielęgnacji dla kobiet w ciąży. Przebadana dermatologicznie wśród osób o skórze wrażliwej i atopowej.

Mat.prasowe

Kosmetyki beBIO są wegańskie i wytwarzane w etyczny sposób, posiadają certyfikat fundacji VIVA oraz Cruelty Free. Są przystępne cenowo i łatwo dostępne – znajdziecie je w drogeriach Rossmann i sklepie internetowym www.bebiocosmetqs.pl. Ceny już od 15,99 zł.

Reklama

Materiał powstał we współpracy z marką beBIO.