Myślami jesteś już na wakacjach i planujesz urlop na ciepłej plaży? A może zwiedzanie i spacery na mieście? Jedno jest pewne-lekkie sandałki, klapki czy wygodne balerinki to podstawa w upalne dni! A jeśli dodasz do tego modną torebkę i elegancką apaszkę, wakacyjny look gotowy!

Przygotuj się na lato z WITTCHEN!

Modny zestaw na plażę

Urlop już zaplanowany, więc pora z eleganckich szpilek i oficjalnego outfitu przerzucić się na lżejsze stylizacje. Jeśli jesteś miłośniczką wygodnych, płaskich butów oraz kobietą ceniącą sobie komfort, to klapki bądź płaskie sandały będą dla Ciebie idealne. Lekkie buty firmy WITTCHEN to doskonały wybór na lato. Subtelne, pastelowe barwy są bardzo modne w tym sezonie, a miękki materiał zapewnia komfort noszenia nawet przez cały dzień. Worek typu hobo bag świetnie sprawdzi się, gdy chcesz zabrać ze sobą dużo rzeczy np. na plażę.

Zmysłowa stylizacja na miasto

Nie każdy wybiera się w daleką, egzotyczną podróż, a wiele osób wręcz nie przepada za spędzaniem długich godzin na plaży. Urokliwe zakątki, klimatyczne kawiarenki i tętniące życiem miasteczka to Twój żywioł? Kobiecy i zmysłowy zestaw będzie pięknie prezentował się na zdjęciach! Zdobione sandały na słupku oraz jedwabna apaszka z subtelnym printem do kompletu mogą urozmaicić niejedną letnią stylizację. W wakacje nie bój się wyrazistych kolorów jak róż czy czerwień!

Wygoda i styl w podróży

Przed Tobą wielogodzinna podróż samolotem czy samochodem? Grunt to wygoda, ale nikt nie powiedział, że nie można przy tym wyglądać stylowo. Eleganckie półbuty o sportowym fasonie lub lekkie sandały z ażurowym przodem to świetny wybór dla aktywnych kobiet. Do tego nowoczesny i trwały bagaż, który w dodatku pięknie się prezentuje, oraz podręczna torebka lub plecak – idealny zarówno na wyjazd, jak i na co dzień!

