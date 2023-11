Jeśli jesteś fanem filmów Wesa Andersona, tego lata masz szansę przenieść się w nieco sentymentalny i surrealistyczny świat jego twórczości. Jak? Dzięki najnowszej kolekcji „Twin Room” marki Reserved inspirowanej klimatem jego kultowych filmów: „Kochankowie z księżyca” czy „Royal Tenenbaums”. Zobaczcie sami!

Nowa kolekcja Reserved „Twin Room” - lato 2019.

Cała najnowsza kolekcja „Twin Room” pełna jest ciepłej pastelowej kolorystyki, retro odcieni oraz inspiracji latami 70. Barwne symetryczne ujęcia w nowym letnim lookbooku oraz video nawiązują do filmowej twórczości Wesa Andersona. Przepiękne zdjęcia jak ze starych klisz przywołują wspomnienie klimatu letniej eskapady (samochodem z przegrzaną chłodnicą) sprzed czterech a nawet pięciu dekad.

Poniżej zobaczcie niesamowite video:

W kolekcji marki Reserved znajdziemy wygodne ubrania idealne zarówno na wakacje jak i do miasta. Dzięki przemyślanej palecie barw i spójnej formie ubrań kolekcja ”Twin Room” stanowi kapsułę gotową do spakowania do jednej wakacyjnej walizki. W kolekcji dominują sukienki spódnice o długości midi lub maxi a cechą charakterystyczną większości modeli są ozdobne i praktyczne wycięcia i wiązania.