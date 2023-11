Les Essentiels du Maquillage - tak nazywa się kolekcja makijażu Eisenberg. Dzięki wyrafinowanym formułom kosmetyków upiększa ona cerę w kilka minut, ale… pielęgnuje ją przez wiele godzin. Oto prawdziwy mariaż innowacji high-tech z makijażem!

19 kosmetyków dla piękna i zdrowia cery

Kolekcję Les Essentiels du Maquillage tworzy 19 kosmetyków do cery, rzęs i ust: podkład w ośmiu odcieniach i pomadki w czterech, dwie mascary i dwa korektory, w tym jeden w czterech kolorach. Uzupełnią one dotychczasową gamę kosmetyków do makijażu Eisenberg i będzie je można kupić w perfumeriach Sephora. W naszej galerii zobaczysz wszystkie kosmetyki kolekcji!