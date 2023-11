Marka Reserved, która zawsze podąża za najnowszymi trendami w modzie, przedstawia nową, niesamowitą kolekcję na wiosnę lato 2019. Kampania marki i klimat zdjęć sprawia, że chcemy mieć wszystko! U nas w galerii zobaczycie przepiękne zdjęcia najnowszej kolekcji Reserved!

Modernistyczne, awangardowe, vintage tak można określić nową odsłonę projektów marki Reserved. Najmocniejszym punktem kolekcji jest jej uniwersalność i nowoczesność. Zarówno damska jak i męska linia sprawdzi się o każdej porze dnia a poszczególne części garderoby z powodzeniem można miksować. Globtroterska w charakterze, kolorystyce i wzornictwie stylistyka sprawia, że czujemy się w niej swobodnie i wyjątkowo. Projektanci marki czerpią inspiracje z lat 70. ale znajdziemy tam również odniesienia do sportu i sportswearu lat 90. co sprawia, że kolekcja jest niezwykle praktyczna. My zakochaliśmy się w każdym looku, a wam jak się podoba kolekcja?

Poniżej zobaczcie piękne zdjęcia z nowej kampanii Reserved - wiosna 2019! Więcej - na www.reserved.com