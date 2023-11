1 z 5

Joanna Liszowska ma nową fryzurę! Wow, co za metamorfoza! Po zakończeniu pracy na planie 10. sezonu "Przyjaciółek" Joanna Liszowska postanowiła zmienić swój look. Gwiazda, która do tej pory słynęła z burzy pięknych blond loków i wyglądała jak nasza polska Shakira, całkowicie się zmieniła. Aktorka pokazała na Instagramie zdjęcie z wizyty u fryzjera i zaskoczyła swoich fanów. Zobaczcie na kolejnych stronach galerii, jak teraz prezentuje się Joanna Liszowska!

