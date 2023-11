To była wyjątkowa noc! Najlepsza impreza modowa Flesz Fashion Night była wspaniałym wydarzeniem w świecie projektantów 2017 roku - pokaz mody 10 projektantów, wspaniała muzyka Natalii Kukulskiej, morze gwiazd! To, na co warto zwrócić uwagę, to z pewnością detale! Zwróciliście uwagę na fenomenalną, dyskretnie połyskującą biżuterię, którą miały na sobie modelki idące w pokazie?

Wszystkie bransoletki w pokazie pochodzą z nowej kolekcji marki Nomination. Zobaczcie wyjątkowe wideo z Flesz Fashion Night! Zwróćcie uwagę na genialną biżuterię! Która z bransoletek wpadła wam w oko? ;)

Wyjątkowa biżuteria na "Flesz Fashion Night".

Piękne bransoletki! Która wpadła wam w oko?