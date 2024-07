Co za wpadka Rity Ory! Zazwyczaj podziwiamy jej stylizacje, jednak tym razem nie zostawiła nam wyboru - ta stylizacja to totalna klapa! Poznaliście od razu, kto założył coś taki „maskujący’’ uniform? Tak, to Rira Ora! Gwiazda została dostrzeżona na londyńskim lotnisku Heathrow w dziwacznym dresie.

Bluza i spodnie pokryte wzorem moro (owszem, jest modny - ale w modzie męskiej!), na kapturze „szalona” panda, a w kroku wielkie zębiska... Ten specyficzny strój pochodzi ze sklepu Bape (bluza i spodnie warte są po kilkaset dolarów, oba modele zostały już wyprzedane). Rita dobrała do niego ciężkie, wojskowe buty oraz zielone okulary-lustrzanki.

Wokalistka chciała zachować anonimowość, jednak - jak widzimy - nie wyszło jej to najlepiej, gdyż wszyscy na lotnisku patrzyli tylko na nią! A może wam podoba się ten oryginalny dres? Założylibyście go na siebie?

Rita Ora na lotnisku Heathrow

EastNews

Gwiazda chciała zachować anonimowość i założyła „maskujący’’ dres marki Bape...

EastNews

Wzór moro jest modny, ale nie w takim wydaniu!

EastNews

Rita chyba chciała zachować anonimowość, ale wyszło zupełnie odwrotnie

EastNews

Spodnie marki Bape (obecnie wyprzedane)

