Na premierę filmu „The Family Fang’’ Nicole Kidman wybrała oryginalną kreację, w której przypominała królową elfów! Odtwórczyni głównej roli miała na sobie barwną, wzorzystą sukienkę z szerokimi rękawami z jesienno-zimowej kolekcji Louis Vuitton. Kidman dobrała do niej delikatne, srebrzyste sandałki i kobaltowe kolczyki. Co sądzicie o takiej „bajkowej’’ Nicole? Czy taki styl pasuje do aktorki?

