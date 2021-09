Weleda, czyli pielęgnacja w harmonii z naturą i człowiekiem

Eko kosmetyki, troska o środowisko naturalne czy bioróżnorodność – wydaje się, że hasła te powstały i stały się popularne dopiero niedawno. We Francji już w latach 50. tych ubiegłego wieku żył ktoś, kto walczył o same rośliny i ich środowisko, aby korzystać z terapeutycznych mocy rośliny bez wyrzutów sumienia. W 1957r. francuski farmaceuta-wizjoner René Furterer, kierując się filozofią, że „Zdrowe włosy rosną na zdrowej skórze głowy”, stworzył produkty, które opierają się w 100% na naturalnych olejkach eterycznych i ekstraktach roślinnych. Jego marka została okrzyknięta numerem 1 wśród marek premium do pielęgnacji włosów i skóry głowy we Francji, pokochały ją też rzesze klientek na całym świecie. René Furterer chciał od zawsze uczciwie, solidarnie i odpowiedzialnie podchodzić do pozyskiwania roślin. René Furterer i jego botanicy sprawili, że poszukiwanie cennych zasobów stało się bardziej humanitarne. Postawili na wymianę wiedzy i szacunek dla tradycyjnych metod uprawy, troskę o przyrodę i przede wszystkim dla pracowników zgodnie z zasadą etycznego pozyskiwania surowców. Etycznie uzyskany surowiec Gdy René Furterer sięgnął po egzotyczne, cenne rośliny zrobił to we współpracy z lokalnymi spółdzielniami kobiecymi w wielu krajach trzeciego świata. Stworzył łańcuchy dostaw, dzięki któremu pochodzące z Burkina Faso masło shea czy marokański olej arganowy otrzymywane są zgodnie z zasadą etycznego pozyskiwania surowców. Zakup surowca po cenie wyższej niż rynkowa przyczynia się do poprawy jakości życia nie tylko kobiet zatrudnionych w tych spółdzielniach, ale również tysięcy innych osób zajmujących się produkcją i zbiorem roślin. Przez lata poprzez kształtowanie postaw proekologicznych...