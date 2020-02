Naturalna Roxie Węgiel bez makijażu! Fani są zachwyceni. "Jaka śliczna"

Roksana Węgiel od początku swojej kariery musi mierzyć się ze sporym hejtem. Nastolatce często zarzuca się, że ubiera się zbyt dorośle jak na swój wiek. Teraz hejterzy powinni być zadowoleni. Roxie Węgiel pokazała bowiem zdjęcie, na którym pozuje bez grama makijażu. Jak wam się podoba w naturalnym wydaniu?

Roksana Węgiel bez makijażu

Roksana Węgiel ma dopiero 15 lat, ale już osiągnęła naprawdę wiele. Nie tylko wygrała "The Voice Kids", ale również sięgnęła po główną wygraną w konkursie Eurowizji Junior. Jej piosenka "Anyone I Want To Be" rzuciła wszystkich na kolana! Kariera Roxie Węgiel nie zwalnia tempa. Piosenkarka dostaje coraz więcej propozycji występów. Pracuje również nad kolejnymi hitami.

Niestety, 15-latka często musi mierzyć się również z hejtem. Niektórzy zarzucają jej bowiem, że ubiera się zbyt dorośle jak na swój wiek. Wygląda na to, że Roxie Węgiel postanowiła utrzeć nosa hejterom. Piosenkarka opublikowała właśnie na swoim Instagramie zdjęcie z wakacji na Dominikanie, na którym pozuje bez grama makijażu. Jej fani są zachwyceni taką odsłoną gwiazdy!

- Jaka śliczna - Ale ślicznotka - Cuuudo🥰🥰🥰 - Najpiękniejsza💛💛 - piszą internauci.

Wam również podoba się Roxie Węgiel w tej naturalnej odsłonie? A może wolicie ją w makijażu?

Roksana Węgiel na czas wakacji postawiła także na fryzurę, która jest hitem wśród gwiazd