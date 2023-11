1 z 5

Nie zrozumcie nas źle – moda to zabawa i istnieje po to, żeby dodać nam seksapilu/pewności siebie/poczucia przynależności, eksponować to co w nas lubimy i – ogólnie rzecz biorąc – poprawić nam humor.

Dlatego z bólem serca informujemy, że Natasza Urbańska właśnie dokonała zbrodni na modzie, której nie będzie nam łatwo jej wybaczyć.

Aktorka estradowa, wokalistka, autorka hitu „Rolowanie" oraz projektantka mody z wieloletnim stażem, przyszła na wczorajszy pokaz Łukasza Jemioła na wiosnę/lato 18 w stylizacji, która nie powinna nigdy ujrzeć światła dziennego.

Zajrzyjcie do naszej galerii żeby się dowiedzieć o co tyle hałasu.