Najpiękniejsze zapachy i kosmetyki, bez których nie wyobrażamy sobie wiosny 2021

Szukasz nowych perfum na wiosnę? A może chcesz wzbogacić swoją kosmetyczkę o nowe kosmetyki? Mamy dla ciebie aż cztery wspaniałe propozycje, które z pewnością skradną twoje serce. Na które z nich się zdecydujesz? Sprawdź poniżej!

Kilian "Love, don’t be shy"

Wraz z przepysznym akordem pianki marshmallow w nucie serca, Love, don’t be shy to ikoniczne perfumy w ofercie KILIAN PARIS. Zostały on skomponowane ponad dekadę temu przez założyciela marki Kiliana Hennessy’ego we współpracy z kreatorką perfum Calice Becker. Ta mistrzyni perfumiarstwa została ponownie zaproszona do projektu Love, don’t be shy – EXTREME, czyli nowej interpretacji tego zapachu, która w porównaniu z oryginalną wersją została wzbogacona wysublimowanym, krystalicznym, kwiatowym niuansem.

O ile bestsellerowy zapach Love, don’t be shy jest rozkazem, stanowiąc jedyny w swoim rodzaju imperatyw, aby odważnie zagłębić się w sztukę miłości, to kompozycja Love, don’t be shy – EXTREME zatraca się w niej bez granic, w pełni się w nią angażując i doświadczając wysmakowanych doznań. Aromat kwiatu pomarańczy i olbrzymia doza różanej woni wspólnie tworzą olśniewający eliksir, któremu nie potrafią się oprzeć nawet najbardziej wyrafinowani smakosze.

Zapach otwiera się niczym niezmąconym światłem słonecznych promieni, skrystalizowanym w formie olejków z bergamotki i kwiatu pomarańczy, które pozyskano z owoców pochodzących z Afryki Północnej. Następnie jesteśmy świadkami pełnego rozkwitu tej kompozycji: absolut kwiatu pomarańczy i olejek różany z Bułgarii wnoszą świeżość i niezwykłą intensywność, a całość ewoluuje głębiej w zmysłowy sposób przełamując wszelkie zahamowania wraz z ambrą, waniliną i charakterystycznym dla tych perfum akordem pianki marshmallow.

Cena to 1020 złotych za perfumy z edycji limitowanej.

Jo Malone London

Kolorowy sen na jawie wraz z Jo Malone London. Wygrzewanie się w wiosennym słońcu na egzotycznych wybrzeżach, obmywanych falami podnoszącego na duchu zapachu i przy delikatnym odgłosie trzepocących na wietrze płatków. Odkryj naszą kolorową kolekcję zapachów Blossoms, dostępną w nowo zaprojektowanych flakonach. Dwa nowe zapachy celebrują piękno kwiatu hibiskusa: Yellow Hibiscus – rozpromieniony i soczysty, delikatnie kwiatowy – oraz Red Hibiscus, czyli wyrazista kompozycja solarno-kwiatowa, która jest także pierwszą Cologne Intense w ofercie Blossoms.

Oprócz tegorocznych nowości zapachowych w ramach wiosennej kolekcji proponujemy dwa powroty: promienną i kwiatową kompozycję Frangipani Flower oraz radosną i delikatnie kwiatową Nashi Blossom. Najbardziej charakterystyczny owocowy zapach Jo Malone London, czyli Nectarine Blossom & Honey, będzie teraz dostępny również w nowej formie limitowanej edycji mgiełki do ciała. Dzięki temu, że formuła tej mgiełki została wzbogacona kilkoma składnikami pielęgnacyjnymi i naturalnego pochodzenia gliceryną, nie tylko pozostawia ona na skórze piękny zapach, ale także dobrze wpływa na jej kondycję.

Nowy duet perfum w kremie, czyli Nectarine Blossom & Honey i Orange Blossom, będzie dostępny we wspaniałym woreczku utrzymanym w żywej kolorystyce. Gładką formułę perfum w kremie łatwo rozprowadza się na skórze opuszkiem palca; a w wyniku połączenia tych dwóch zapachów otrzymujemy bogatą kwiatową kompozycję. Idealnym uzupełnieniem nowej wiosennej kolekcji jest specjalna edycja dyfuzora w wersji zapachowej Silk Blossom, która dosłownie w każdym pomieszczeniu pomoże wyczarować radosną atmosferę.

W ramach kolekcji oferujemy:

Yellow Hibiscus Cologne 30ml – 270 pln

Yellow Hibiscus Cologne 100ml – 535 pln

Red Hibiscus Cologne Intense 30ml – 330 pln

Red Hibiscus Cologne Intense 100ml – 660 pln

La Mer

Nasycona odnawiającym komórki Miracle Broth, kolekcja kremów odżywczych zapewnia kojące nawilżenie i głęboką odnowę skóry. Od niezwykle bogatych konsystencji po odświeżająco chłodzące, produkty dopasowują się do Twoich potrzeb w zakresie nawilżania bez względu na okazję i miejsce.

The Moisturizing Matte Lotion Ta ultralekka emulsja nawilżająca pozostawia skórę wyraźnie wygładzoną z matowym wykończeniem. Idealna dla skóry tłustej.

The Moisturizing Soft Lotion Ta lekka emulsja szybko się wchłania, zapewniając skórze całodzienne nawilżenie. Pozostawia na skórze satynowe wykończenie. Idealna dla skóry mieszanej.

The Moisturizing Cool Gel Cream Ten lekki żel-krem pozostawia na skórze uczucie chłodu i ukojenia, nadając jej świeży, zdrowy blask. Idealny dla skóry mieszanej / tłustej.

The Moisturizing Soft Cream Dzięki nawilżającym sferom wypełnionym Miracle Broth ™ ten lżejszy w konsystencji krem, odnawia barierę ochronną skóry, przywracając jej naturalny blask. Idealny dla skóry mieszanej / suchej.

Crème de la Mer Ten luksusowo bogaty krem pomaga pozbyć się przesuszenia skóry, zanurzając ją w głębokim, kojącym nawilżeniu. Po systematycznej aplikacji kremu linie i zmarszczki stają się mniej widoczne, a cera nabiera blasku. Idealny dla cery suchej.

Bobbie Brown - VITAMIN ENRICHED EYE BASE

Baza Vitamin Enriched Eye zapewnia nawilżające przebudzenie dla oczu. Formuła zawiera odżywczą mieszankę witamin - B3, B5, B6, B9 i B12, kwas hialuronowy oraz masło shea. Błyskawicznie poprawia wygląd i teksturę skóry, zapewniając jednocześnie natychmiastowe i długotrwałe nawilżenie. Miękka konsystencja jest bogata, ale nie tłusta, szybko się wchłania, zapewniając efektowny makijaż i bezproblemową aplikację korektora.