Najpiękniejsze perfumy na wiosnę 2021, które pobudzą twoje zmysły

Szukasz nowego intrygującego zapachu na wiosnę, który rozbudzi twoje zmysły? Mamy dla ciebie 3 propozycje, które z pewnością przypadną ci do gustu. Postaw na odważny i bardzo kobiecy zapach MUSC NOIR, tętniący i pachnący życiem w Tokio SHISEIDO - GINZA lub na wykwintny nowy kwiat dołączający do bukietu Dolce - DOLCE ROSE. Poznaj je wszystkie i zdecyduj, który zostanie tym jedynym zbliżającej się wiosny. A może od razu skusisz się na trzy...

MUSC NOIR

for her MUSC NOIR oddaje odważną nową kobiecość z elementami tajemniczości i intrygi - rozpoznawalną syntezą zmysłowości i pewności siebie. To nowy zapach marki Narciso Rodriguez, będący hołdem dla potężnej tajemniczości wewnętrznego piękna kobiety i jej wrodzonej zmysłowości. Zainspirowany oryginalnym for her, MUSC NOIR reinterpretuje i zgłębia głęboką tajemnicę i elokwencję kultowego zapachu.

Narciso Rodriguez wybrał rzadki olejek piżmowy, który jest sercem oryginalnego zapachu for her. Piżmo jest nie tylko uzależniające, ale także zaskakująco kobiece i trwałe w swoich ziemistych, ciepłych mocach uwodzenia; jak żaden inny zapach oddaje i celebruje kobiecość i wyrażanie siebie. Kolekcja for her przekształca odważne, ale subtelne właściwości piżma, tworząc niepowtarzalny ponadczasowy zapach dla kobiet, które go zainspirowały.

Cena: 275 zł za 30 ml

Mat. pras.

SHISEIDO - GINZA

Ginza to nazwa zaczerpnięta z bijącego serca Tokio, wyjątkowej dzielnicy, gdzie wszystko się zaczęło, gdzie Shiseido rozkwitło. Zapach Ginza zaprasza kobiety do wyrażania swojej kobiecości we wszystkich fasetkach i kontrastach. Faliste linie flakonu, przypominające kobiece kształty, zostały wycięte z jednego bloku szkła i przepuszczają promienny różowy kolor płynu wewnątrz. Czarny sztylet (nawiązanie do broni samurajów) przeszywa flakon i jest zanurzony bezpośrednio w zapachu, jako symboliczne przypomnienie każdej kobiecie o wewnętrznej sile, jaką każda z nas posiada.

Wyjątkowa budowa olfaktoryczna zapachu zachwyci amatorów wysublimowanych kompozycji. Delikatny jaśmin, japońska orchidea i magnolia zostały zaostrzone siłą paczuli, drzewem sandałowym i wyjątkowym japońskim drzewem hinoki. W otwarciu błyszczą słodkie akordy granatu i musujące akordy różowego pieprzu. Alkohol stanowiący integralną część zapachu jest pochodzenia naturalnego - z buraków.

Cena za 30 ml to 275 zł

Dolce Rose

Dolce&Gabbana przedstawia Dolce Rose, wykwintny nowy kwiat dołączający do bukietu Dolce. Ta pełna życia i uzależniająca woda toaletowa wyraża nowy wymiar dziewczyny Dolce. Odważna, pogodna i towarzyska, mówi co myśli i przenosi na ulice swojego spontanicznego kobiecego ducha. Teraz Dolce Rose oddaje tę zabawną i radosną postawę w zapachu tak energicznym i odważnym jak dziewczyna Dolce.

Pierwsza woda toaletowa z kolekcji Dolce, Dolce Rose celebruje najbardziej kultowe kwiaty - symbol miłości, piękna i kobiecości, który jest jednym z ikonicznych wzorów Dolce&Gabbana. Zapach, stworzony przez perfumiarza Violaine Collas, to uzależniający owocowo-kwiatowy zapach, łączący delikatny absolut róży i rześką różę stulistną z miękkimi piżmami i cierpkimi czerwonymi porzeczkami. Radosna i pełna energii Dolce Rose to róża o wyjątkowym uroku.

Zapach otwierają wibrujące górne nuty owoców, zestawiając słodycz chrupiącego zielonego jabłka i soczystej mandarynki na tle cierpkich czerwonych porzeczek. W sercu zapachu soczysta biała brzoskwinia dołącza do tego pysznego koktajlu, prowadząc do kwiatowego bukietu kremowych płatków magnolii i majestatycznej róży. W sercu harmonijnie kwitną dwie różne nuty róż, nadając zapachowi niepowtarzalny charakter. Esencja róży stulistnej ujawnia rześkie i świeże oblicze kwiatu, a absolut róży wnosi bardziej zmysłową i pudrową jakość – ikoniczny różany akord. To bogate różane serce jest równoważone przez delikatne piżmo, które łączy się z drzewem sandałowym i białym drewnem, tworząc uzależniającą zmysłowość.

Cena to 239 zł za 30 ml