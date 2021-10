Najlepsze hotele na jesienny i zimowy relaks. W tych miejscach zapomnisz o codziennych obowiązkach i naładujesz baterie

Szukasz pomysłu na weekendowy wypad albo na dłuższy wyjazd? Pragniesz miejsca, w którym odpocznie zarówno twoje ciało, jak i umysł? Nie musisz jechać daleko - tej jesieni postaw na Polskę. Ekskluzywne i urokliwe Afrodyta Spa & Wellness Resort w Ośnie Lubuskim to wyjątkowe miejsce na mapie naszego kraju. Krystaliczne jeziora, dziewicze lasy, rezerwaty ptaków, najlepsze zabiegi i kuchnia, o której krążą już legendy. To miejsce kusi na wiele sposobów! Sielska atmosfera, komfortowe pokoje i stylowe wnętrza czynią ten pensjonat niezwykłym. Co jeszcze jest wyjątkowego w Afrodyta Spa? Przepyszna kuchnia w stylu slow food Jeśli lubisz dobre i wykwintne jedzenie, Afrodyta będzie idealnym miejscem dla ciebie. Niemal wszystkie produkty tam serwowane powstają na miejscu. Kuchnia opiera się na tradycyjnych recepturach, a jednocześnie podąża za nurtem slow food. Standardem jest codziennie pieczony chleb oraz robione na miejscu świeże masło. Każdego roku w kuchni powstaje ponad 5 tysięcy przetworów – soków owocowych, dżemów, konfitur, przecierów, syropów czy też marynat. To prawdziwy kulinarny raj! W ostatnim czasie hotel i restauracja zostały wyróżnione po raz kolejny Poziomkami Magdy Gessler oraz nagrodą specjalną – Wiankiem Magdy Gessler" – mówi Krystyna Zmitrowicz, dyrektor hotelu. Najlepsze zabiegi SPA Afrodyta SPA & Wellness Resort posiada jedną z najbogatszych ofert zabiegowych na rynku. Znajdziemy tu saunę kwiatową, fińską, wyjątkowo uspokajający i rozświetlony basen oraz piękne wnętrza z 20 ekskluzywnymi gabinetami. To co wyróżnia to miejsca to doświadczeni terapeuci i masażyści z całego świata, m.in. z Bali, Tajlandii, Filipin, Indii. Gwarantujemy, poczujesz się jak w samym sercu Orientu! Afrodyta SPA & Wellness...