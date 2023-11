1 z 5

Penelope Cruz

Fryzura tyle elegancka i bardzo piękna, co zachowawcza i przez to… nieco kontrowersyjna. Oczywiście Penelope Cruz nie jest już w tym wieku, by wypadało jej szokować fryzurą, ale wysokie, misternie zaplecione upięcie "na księżniczkę" (lub pannę młodą!) dodaje jej nieco lat. Jednak odsuwając na bok złośliwości - to stylowa, posągowa fryzura, nieco w greckim stylu, idealna i dla brunetek o ognistej urodzie, i eterycznych blondynek. Każda z nas powinna choć raz przy wielkiej okazji w takiej wystąpić!