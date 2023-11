2 z 5

Na początek bardzo ważna uwaga: rude włosy bardzo nie lubią się z zaczerwienieną skórą. Jeśli więc masz cerę naczyniową, a bardzo chcesz być ruda, unikaj odcieni chłodnych, rubinowych i bakłażanowych. Dla ciebie lepsze będą jasne tony marchewkowe, imbirowe, nawet słomkowe. Słowem, cieplejsze! Chłodne byłyby zbyt podobne do rumieńców na twarzy, co dodatkowo by je podkreślało.