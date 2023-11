Wittchen to marka, która podąża za trendami i w każdym sezonie proponuje dodatki, które idealnie wpasowują się w styl promowany przez gwiazdy. Jakie torebki noszą celebrytki i jaki fason będzie hitem tego sezonu? My już to wiemy!

Najmodniejsze torebki w sezonie jesień-zima 2018

Rozpoczynając nowy sezon, tuż przed szaleństwem jesiennych zakupów, warto zainspirować się stylizacjami gwiazd i sprawdzić jakie fasony będą najmodniejsze w sezonie jesień-zima 2018. Czy w dalszym ciągu stawiamy na sprawdzone, klasyczne fasony, czy może czas odważyć się na motywy kwiatowe lub zwierzęce? My już to wiemy i jesteśmy zachwycone różnorodnością propozycji na ten sezon. W dalszym ciągu bardzo modne będą botki w stylu rockowym, mile widziane są również pikowane torebki w różnych formach oraz szpilki i apaszki w panterkę. Zaplanuj w swoich jesiennych stylizacjach mocne akcenty. Wittchen zaprojektował piękną czerwoną torebkę na łańcuszku oraz stylowe torby z dodatkiem futerka. Są naprawdę świetne! Tej jesieni nie warto być zachowawczą. Całą jesień bawimy się fakturą, kolorem i formą. Przy minimalistycznych, eleganckich zestawach, styliści gwiazd lansują odważne i ekstrawaganckie dodatki, które przełamią miejskie outfity.

East News/ mat.prasowe

Hitem tego sezonu będą dodatki ze stylowym futerkiem. Postaw na odcienie beżu, brązu i pudrowego różu i zaakcentuj swoją stylizację modną torebką. Marka Wittchen w sezonie jesiennym 2018, zaskakuje pięknymi modelami, które doskonale podkreślą charakter twojego stroju. Z takimi torebkami ulice Nowego Jorku przemierza m.in. Kaia Gerber czy Gigi Hadid.

2. PIKOWANA KLASYKA

East News/ mat.prasowe

Ponadczasowa i zawsze sprawdzona klasyka nadal na czasie. Jeśli twój styl jest stonowany i minimalistyczny, postaw na czarną lub beżową pikowaną torebkę w stylu Chanel, uwielbia ją m.in. Jennifer Lopez. Taki dodatek będzie świetnie komponował się z eleganckim czarnym garniturem i dwurzędowym płaszczem, ale również doskonale sprawdzi się w sportowym miejskim połączeniu jeansów, białego T-shirta i sneakersów. Znalazłyśmy takie torebki w nowej kolekcji marki Wittchen.

3. ROMANTYCZNY LOOK

East News/ mat.prasowe

Jesienią nadal bardzo modny będzie romantyczny, kwiecisty look, dlatego nie rezygnuj z dodatków z elementami kwiatów. Jeśli motywem przewodnim twojej stylizacji jest lekka pastelowa marynarka, długi lawendowy sweter czy dzianinowa sukienka z golfem, zadbaj o to żeby twoja torebka była zjawiskowa. Wittchen w najnowszej kolekcji proponuje delikatne torebki z kwiatami, każdą stylizację możesz uzupełnić piękną apaszką i delikatnymi satynowymi szpilkami.

4. ZEW NATURY

East News/ mat.prasowe

Margot Robbie to współczesna ikona stylu, która uwodzi widzów nie tylko na ekranie, ale również zaskakuje doskonałym wyczuciem współczesnych trendów. Aktorka nie obawia się kolorów, zaskakujących fasonów, śledzi najnowsze marki i bez oporów nosi sukienki i dodatki światowych projektantów. W tym sezonie lansuje motywy zwierzęce, które proponuje w swojej kolekcji również marka Wittchen. Zobaczcie jak łatwo skomponować stylizację w stylu Margot Robbie.

5. #ROCKGIRL

East News/ mat.prasowe

Selena Gomez to prawdziwa trendsetterka, dlatego cały świat przygląda się artystce, śledzi jej koncertowe i codzienne stylizacje, inspiruje się jej wizerunkiem na Instagramie. Tym bardziej, że Selena w dalszym ciągu jest niepodważalną królową social mediów. W tym sezonie artystka promuje styl rockowy. Mocne botki, paski z ćwiekami, czy czarne skórzane torby z dżetami. Styl rockowy jest idealny na co dzień, świetnie sprawdza się jesienią, kiedy pogoda potrafi być kapryśna i nie ma szans na pastelowe, jasne stylizacje.

6. MOCNE AKCENTY

East News/ mat.prasowe

Znane modelki i projektantki uwielbiają mocne akcenty w swoich stylizacjach. Dlatego Bella Hadid czy Victoria Beckham konsekwentnie podkreślają swój codzienny look torebką o ciekawym fasonie. Uwielbiamy sportowe stylizacje Belli Hadid, które przełamuje kolorowymi torbami. Takie torebki znajdziesz również w najnowszej kolekcji marki Wittchen.

7. CZERWIEŃ RZĄDZI

East News/ mat.prasowe

Czerwień nadal na czasie, dlatego pikowana czerwona torebka na łańcuszku to obowiązkowa pozycja na twojej liście jesiennych dodatków. Pamiętaj, żeby dobrać do niej ciekawą apaszkę, szal lub stylową czapkę. To doskonałe wykończenie casualowej, miejskiej stylizacji. A na wieczór do małej czarnej pasuje doskonale. To inwestycja na lata.

Więcej modnych torebek i akcesoriów znajdziesz na www.wittchen.com!



Materiał powstał we współpracy z marką Wittchen