Czy może być coś bardziej szykownego niż czerwona szminka i… to wszystko? Cały makijaż oparty na czerwieni ust, jak u Amber Heard, będzie hitem 2019 roku. To świetnie, bo to bardzo łatwe! Pamiętaj tylko, by wyrównać cerę rozświetlającym podkładem i dodać jej kolorków odrobiną (!) różu. Delikatnie wytuszuj rzęsy. A szminka? Może być w dowolnym docniu czerwieni, dobierz ją do swojej karnacji. Pamiętaj, że chłodne odcienie wybielają zęby!